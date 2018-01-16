CHP’nin asıl derdi ülkeyi ateşe atmak
CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun Meclis önünde kendini yakmaya kalkışan kişiye, ‘Git kendini Beştepe önünde yak’ ifadesine hukukçu ve siyasilerden tepki yağdı: Hem intihara teşvik suçu işliyor, hem kaos çağrısı yapıyor.
- ŞERİFE GÜZEL
Adem Sözüer:
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Meclis önünde kendisini yakmaya kalkan vatandaşa, “Git, kendini Beştepe’de yak” diye seslenmesine tepki yağarken, hukukçular CHP Lideri’nin suç işlediğine dikkat çekti. Ceza hukukçusu Prof.Dr.Adem Sözüer, twitter adresi üzerinden konuyla ilgili olarak, bu ifadenin 5 yıla kadar hapis cezası gerektirdiğini söyledi. Sözüer şöyle dedi: Siyasetçi ‘kendini yak’ deyip tenkit yapar elbet.Ama siz sakın böyle konuşmayın:) Çünkü,TCK m.84 şöyle der:Başkasını intihara azmettiren,teşvik eden, intihar kararını kuvvetlendiren,intihara herhangi bir şekilde yardım eden kişi,2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
İÇ SAVAŞ ARACI GİBİ
Metin Külünk:
AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, Kılıçdaroğlu’nun sözlerinin Türkiye’ye karşı uygulanmak istenen operasyonun parçası olduğunu ortaya koyduğunu söyledi. Külünk, “Kılıçdaroğlu ve arkasındaki akıl, Türkiye’de iç savaş senaryosunun uygulama aparatı. Kılıçdaroğlu, sandıkta gücü yetmediği için 15 Temmuz’da başarılamayan kalkışmanın iç savaş üzerinden gerçekleştirilmesinin peşindedir. Benzin bidonuyla Meclis’in önüne gelen vatandaşımızın kendisine kast etme noktasındaki tavrını bir iç savaş aracı olarak kullanmak istemektedir” dedi.
PROVOKASYON, ÇATIŞMA
Külünk, Pentagon’un, PKK üzerinden Türkiye’ye yapmaya kalktığı saldırıya cevap verilmesini engellemek için içeride, tıpkı 25 yıl önceki Gazi Mahallesi olayları gibi yeni bir mezhep çatışması çıkartılmaya çalışılacağına dikkat çekti. Külünk, “Şimdi de, Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye Cumhuriyeti devletinin bekası için Afrin kararlılığının rahatsız ettiği Pentagon’un, içeride bir mezhep çatışması peşinde koştuğuna dair duyumlarımız var” dedi.
İNTİHARA TEŞVİK SUÇU
Ali Özkaya:
AK Parti hukukçularından Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya da, Kılıçdaroğlu’nun, kendini yakmaya çalışan vatandaşa, “Git kendini Beştepe’de yak” diyerek, “intihara teşvik” suçu işlediğini söyledi. Özkaya, “Bu vahim bir durum. Bununla birlikte en mühimi, bir ana muhalefet liderinin insanları alenen suç işlemeye teşvik edip, çağrıda bulunması, insanları toplumu yakmaya çağırması akıl ve izan tutulmasıdır” dedi. “CHP son dönemde kendisini ateşe atmakla toplumsal bir kaotik ortam oluşturmaya gayret ediyor” diyen Ali Özkaya, İstanbul İl Başkanlığı’na seçilen isme de dikkat çekerek, “ İstanbul’da da zaten buna uygun bir il başkanı seçiyorlar ki, ilgili kişinin bırakın Türk adet, ananelerine uygun bir insan olmasını, CHP’nin ana yapısına bile uygun olmadığını düşünüyorum. Solun en solunda olan bir insanını il başkanı yapılması, CHP’nin delege bazında nasıl bir azınlık grubunun tahakkümü altında olduğunu gösteriyor” değerlendirmesinde bulundu.
BECERİKSİZ SİYASETÇİ
SETA Hukuk Direktörü Cem Duran Uzun:
Beceriksiz bir siyasetçi tabiriyle olayı eleştirirken, ‘Meclis’in önünde değil de, kendini yakacaksan Beştepe’nin önünde yak’ gibi bir şey diyor anladığım kadarıyla. Doğrudan bir ceza hukuku bağlamında intihara teşvik, bir suç unsuru vardır demek çok doğru olmaz zannediyorum. Ama siyasi söylem açısından çok kötü ve yanlış bir ifade öyle diyebiliriz. Siyaseten kötü bir ifade, yanlış bir tepki gösteriyor. Normal bir muhalefet gibi davranmak yerine git orada yak burada değil diyor. Yol gösteriyor.
ŞİKAYETÇİ OLACAĞIZ
Hukuk ve Değişim Derneği Genel Başkanı Eyüphan Korkmaz:
Beyanda bulunan anamuhalefet liderinin çok geniş bir kitleyi temsil etmesi nedeniyle söz konusu beyanını önemsiyoruz. ‘TBMM’de yakma, git Külliye’nin önünde yak’ demek, ben de bunu siyaseten daha rahat kullanabilirim, istismar edebilirim’ anlayışıdır. Bu bir hezeyandır. Bu söylemi resmen hedef göstermedir, intihara teşvik etmedir. Bu konuda savcılar re’sen harekete geçebilir. Biz de bu hafta içinde bu konuda şikayette bulunacağız.
İSYANA TEŞVİK VAR
Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) Genel Başkanı Hüseyin Kaya:
Bu konunun en az iki vechesi var. Birincisi siyasi tarafı, ikincisi de hukuki tarafı. Özellikle bu coğrafyadaki ülkelerle yürütülmeye çalışılan ve iktidarı dönüştürmeye çalışılan Arap Baharları gibi, Ukrayna’daki olaylar gibi siyaset dışı müdahaleler ve halkın isyanını teşvikle işi kotarmaya çalışıyorlar. Bu en azından bu anlamda kamu düzeninin sarsılmasına yarar, güvenlik zafiyetine yol açar, suçu ve suçluyu teşvik anlamına gelir.
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