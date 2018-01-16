CHP’nin asıl derdi ülkeyi ateşe atmak 

Adem Sözüer:

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Meclis önünde kendisini yakmaya kalkan vatandaşa, “Git, kendini Beştepe’de yak” diye seslenmesine tepki yağarken, hukukçular CHP Lideri’nin suç işlediğine dikkat çekti. Ceza hukukçusu Prof.Dr.Adem Sözüer, twitter adresi üzerinden konuyla ilgili olarak, bu ifadenin 5 yıla kadar hapis cezası gerektirdiğini söyledi. Sözüer şöyle dedi: Siyasetçi ‘kendini yak’ deyip tenkit yapar elbet.Ama siz sakın böyle konuşmayın:) Çünkü,TCK m.84 şöyle der:Başkasını intihara azmettiren,teşvik eden, intihar kararını kuvvetlendiren,intihara herhangi bir şekilde yardım eden kişi,2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

İÇ SAVAŞ ARACI GİBİ

Metin Külünk:

AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, Kılıçdaroğlu’nun sözlerinin Türkiye’ye karşı uygulanmak istenen operasyonun parçası olduğunu ortaya koyduğunu söyledi. Külünk, “Kılıçdaroğlu ve arkasındaki akıl, Türkiye’de iç savaş senaryosunun uygulama aparatı. Kılıçdaroğlu, sandıkta gücü yetmediği için 15 Temmuz’da başarılamayan kalkışmanın iç savaş üzerinden gerçekleştirilmesinin peşindedir. Benzin bidonuyla Meclis’in önüne gelen vatandaşımızın kendisine kast etme noktasındaki tavrını bir iç savaş aracı olarak kullanmak istemektedir” dedi.

PROVOKASYON, ÇATIŞMA

Külünk, Pentagon’un, PKK üzerinden Türkiye’ye yapmaya kalktığı saldırıya cevap verilmesini engellemek için içeride, tıpkı 25 yıl önceki Gazi Mahallesi olayları gibi yeni bir mezhep çatışması çıkartılmaya çalışılacağına dikkat çekti. Külünk, “Şimdi de, Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye Cumhuriyeti devletinin bekası için Afrin kararlılığının rahatsız ettiği Pentagon’un, içeride bir mezhep çatışması peşinde koştuğuna dair duyumlarımız var” dedi.

İNTİHARA TEŞVİK SUÇU

Ali Özkaya:

AK Parti hukukçularından Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya da, Kılıçdaroğlu’nun, kendini yakmaya çalışan vatandaşa, “Git kendini Beştepe’de yak” diyerek, “intihara teşvik” suçu işlediğini söyledi. Özkaya, “Bu vahim bir durum. Bununla birlikte en mühimi, bir ana muhalefet liderinin insanları alenen suç işlemeye teşvik edip, çağrıda bulunması, insanları toplumu yakmaya çağırması akıl ve izan tutulmasıdır” dedi. “CHP son dönemde kendisini ateşe atmakla toplumsal bir kaotik ortam oluşturmaya gayret ediyor” diyen Ali Özkaya, İstanbul İl Başkanlığı’na seçilen isme de dikkat çekerek, “ İstanbul’da da zaten buna uygun bir il başkanı seçiyorlar ki, ilgili kişinin bırakın Türk adet, ananelerine uygun bir insan olmasını, CHP’nin ana yapısına bile uygun olmadığını düşünüyorum. Solun en solunda olan bir insanını il başkanı yapılması, CHP’nin delege bazında nasıl bir azınlık grubunun tahakkümü altında olduğunu gösteriyor” değerlendirmesinde bulundu.