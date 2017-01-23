AK Partili Turan: CHP'nin AYM başvurusunu gülünç buluyorum

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, ‘Cumhurbaşkanlığı sistemi’ni öngören anayasa teklifi ile ilgili soruları cevapladı.

“CHP Genel Başkanı’nın referandum ile ilgili kullandığı ‘Halk bu oyunu bozacaktır’ ifadesinin ardından, CHP’nin referandum kararını AYM’ye götürmesini nasıl yorumluyorsunuz?” sorusuna Turan: Madem halkın oyunu bozacağına inanıyorlar, buyursunlar halka gidelim. Huylu huyundan vazgeçmez misali CHP yine millete gitmek dışında yollar arıyor. Bir hukukçu olarak CHP'nin Anayasa Mahkemesi'ne başvurusunu gülünç buluyorum. Anayasa'nın 148. maddesine göre, Anayasa Mahkemesi anayasa değişikliklerini ancak şekil bakımından denetleyenidir. Bunun da sınırı, teklif ve oylama çoğunluğuna uyulup uyulmaması ile ivedilikle görüşülüp görüşülmediğidir.

"367 GİBİ BİR KARAR BEKLİYORLAR"

Bu hususlar dışında Anayasa Mahkemesi'nin bir denetleme hakkı yoktur. Ancak geçmişte Anayasa Mahkemesi'nin başörtüsü ve 367 kararı gibi vesayet lehine tesis etmiş olduğu birçok karar olduğu için CHP buna güvenmektedir” dedi. “Bu süreçte CHP ve MHP ortak kampanya yürütecek mi?” sorusuna ise “Her partinin seçim stratejisi, kullandığı söylem, ikna kabiliyeti farklıdır. MHP'yle anayasa değişikliği sürecinde bir yol arkadaşlığı yapıyoruz. Kampanya döneminde bu yol arkadaşlığının ortaya çıkardığı bir sinerji olabilir” cevabını verdi. AK Parti’nin, referandum sürecinde farklı tabanlara hitap edeceğine vurgu yapan Turan “AK Parti tabanı zaten bu sistemin ne olduğunu biliyor. Daha çok diğer partilere oy veren seçmene seslenmemiz gerekiyor. Bu bakımdan anayasa paketinin referandumda yüksek bir destekle kabul edileceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı. (Güneş)