Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP’nin AYM’ye başvurularına alışığız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’nin anayasa değişikliğini Yüksek Mahkeme’ye götürme kararıyla ilgili, “Muhalefete, ‘Niye oraya gidiyorsun?’ deme hakkımız yok ama bunlara alışığız” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Madagaskar Cumhurbaşkanı Hery Rajaonarimampianina ile baş başa ve heyetler arası gerçekleştirdikleri görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda ortak basın toplantısı düzenledi. “Cumhurbaşkanlığı sistemini öngören anayasa değişikliği teklifi TBMM’de kabul edildi ve onay için makamınıza da sunulacak. Bu onay süreci nasıl işleyecek?” sorusu üzerine Erdoğan, şöyle konuştu: “Ülkemize döndükten sonra öyle zannediyorum ki Meclis Başkanlığı Cumhurbaşkanlığına, parlamentodaki bu görüşmelerin neticesini ulaştırmış olması lazım. Bizler de değerlendirmemizi hemen yapacak, fazla uzatmadan, çünkü milletimin şu anda beklentisi budur, hemen kararımızı vereceğiz.” Erdoğan, kararın ardından gerekli prosedürün işleyeceğini ifade etti. CHP’nin kanunu Anayasa Mahkemesine taşıma kararına ilişkin değerlendirmesi de sorulan Erdoğan, şunları kaydetti: “Muhalefet, Anayasa Mahkemesine başvurabilir. Bu konuda herhangi bir önleyici, ‘Niye oraya gidiyorsun’ deme hakkımız yok ama bunlara da alışığız. Anayasa Mahkemesine çok sık gitmeye alışık anlayış da var ülkemizde. Temenni ederim ki bir an önce Anayasa Mahkemesi de bu konuyla ilgili kararını verir. Çünkü milletimiz şu anda yoğun bir şekilde heyecanla artık bu konuda atacakları adımın hazırlığı içerisinde.”
TERÖRLE MÜCADELE
Suriye’nin kuzeyindeki PYD/YPG’nin Türkiye’nin güneyindeki şehirler için tehdit oluşturduğunu anlatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ülkemize olan bu saldırılara karşı biz Cerablus’tan, El Rai’den operasyonlar başlattık. Şu anda El Bab çevresindeyiz. Amerika’daki yeni yönetimle koalisyon güçleri ne gibi adım atar onu bilemiyorum ama temenni ederim ki El Bab, Mümbiç ve Rakka’da yeni bir adım atılır ve böylece malum DEAŞ terör örgütüne karşı, PYD ve YPG’ye karşı kararlı bir duruşla Suriye’de oralara huzuru, sükunu getirmiş oluruz.”
ASTANA ZİRVESİ
Astana görüşmelerinin çok önemli olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Ateşkesin izlenmesi için üçlü bir mekanizma için anlaşıldı. DEAŞ ve El Nusra ile mücadele etmek için kararlılık yinelendi. Hükümet ile muhalefet arasında Cenevre’de başlatılması öngörülen tura silahlı muhalif grupların katılma arzusunun desteklendiği de belirtildi. Bölgemizdeki sıkıntıların aşılması en büyük temennimizdir” ifadesini kullandı.
FETÖ’DEN KURTULUN
Cumhurbaşkanı Rajaonarimampianina ile görüşmelerinde FETÖ ile mücadeleyi de konuştuklarını belirten Erdoğan, şunları kaydetti: “Hizmet ve eğitim kılıfı altında Afrika’nın birçok ülkesinde örgütlenen bu yapı hakkında bilgi, belge verdim, beklentilerimizi dile getirdim. 40 yılda bu yapı devletin bütün kurumlarına, kademelerine sızmak suretiyle darbe girişiminde bulundu. 248 vatandaşımızı şehit etti. Bunlar şu anda dünyanın 170 noktasında bu faaliyetlerini sürdürüyorlar ve dostlarımıza diyoruz ki (Bak, biz bir darbe yedik siz de aynı darbeyi yemeyin.)” Erdoğan, iş forumunda ise FETÖ’nün Madagaskar’da da uzantıları olduğunu belirterek, “Büyükelçilik tarafından tanınmayan hiçbir kuruluşa, işadamları derneğine itibar etmeyin” dedi.
TÜRKİYE’NİN YANINDAYIZ
Rajaonarimampianina, basın toplantısında, Türkiye’de yaşanan olaylara dikkati çekerek, “Malgaş halkı Türk halkının yanındadır. Düşmanlarla savaşırken sizin yanınızdayız” dedi. Ülkesindeki FETÖ okullarının kapatılmasına ilişkin soruya ise Rajaonarimampianin, “Nerede olursa olsun terörle mücadele etmeliyiz” dedi.
KAZAN KAZAN ANLAYIŞI
Madagaskar’ı ziyaret eden ilk Türk cumhurbaşkanı olmaktan onur duyduğunu ifade eden Erdoğan, kendisine 150 civarında iş adamının eşlik ettiğini anımsattı. Yatırımcıların Madagaskar’da çok şeyler yapacağına inandığını ifade eden Erdoğan, “Sömürgecilik anlayışıyla değil, ‘kazan kazan’ anlayışına dayalı olarak yapacaklarına inanıyorum” dedi. Madagaskarlıların çok kullandığı ve anlamı “Birlik güçtür, kuvvettir” sözünü yerel dilde aktaran Erdoğan, “Bir ve beraber olduğunda bir ülkenin aşamayacağı hiçbir engel yoktur” ifadesini kullandı. Öte yandan Madagaskar ile Türkiye arasında farklı alanlarda 4 anlaşma imzalandı.
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