CHP’nin çakma ülkücüleri
Anayasa değişikliği teklifinde MHP tabanını genel merkeze karşı kışkırtma provokasyonu açığa çıktı. Genel Başkan Yardımcısı Öztürk “Gelen 100 mesajdan 95’i CHP’lilerden” dedi.
- ŞERİFE GÜZEL
Cumhurbaşkanlığı sistemine yönelik Anayasa değişikliğinde kritik bir görev üstlenen MHP şer odaklarının hedefi oldu. Oylamada evet dememeleri için MHP milletvekillerine gönderilen mesajlarla ilgili de çarpıcı bilgilere ulaşıldı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Oktay Öztürk, MHP tabanından geliyor gibi gösterilerek son günlerde MHP milletvekillerine gönderilen mesajlara da dikkat çekerek, “Telefonlarımıza 100 mesaj geliyorsa bunun 5’i MHP’lilerden, 95’i CHP’liler. Bakıyoruz mesajlara, klişe laflar, hemen kendini gösteriyor. Biz bu cepheye yeniden Atatürk’ü hatırlattığımız için. Atatürk’ün büstleri yerlerde kırılıp ayakkabılar üzerinde temizlenirken sesi çıkmayan CHP’lilere yeniden Atatürk’ü hatırlattığımız için, hayatları boyunca milliyetçilik kelimesini ağzına almayan bunlara milliyetçiliği hatırlattığımız için biz mutluyuz” diye konuştu.
KÜSKÜNLÜK OLMAZ
Parti tabanının Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin ne yapmak istediğini çok iyi anladığını belirten Öztürk. “Tabanımız, Genel Başkanının yanlış yapmayacağını, bugüne kadar hep isabetli kararlarla yarınları okuduğunu biliyor, görüyor. Dolayısıyla küskünlük söz konusu olmaz. Bu, bir takım müzmin muhaliflerin yaymaya çalıştıkları bir şeydir” diye konuştu.
ŞAŞIRTAN DİYALOG
Meclis’te Anayasa görüşmeleri sırasında şaşırtan diyaloglar da yaşandı. Bunlardan biri MHP Lideri Devlet Bahçeli ile HDP milletvekili Kadri Yıldırım arasında geçti. Sohbetin konusu HDP’li vekilin kürsüde anlattığı bir Said-i Nursi hikâyesiydi.
TROLE YAZDI ÇİÇEK CEVAPLADI
Benzer olay daha önce AK Partili vekil Ahmet Hamdi Çamlı›nın başına gelmişti. Çamlı, kendisine “Anayasa düzenlemesine hayır deyin” mesajını gönderen kişiye, “Sana bu telkinleri fısıldayana şöyle de “Beyaz Adam Gebereceksin” O Ne dediğimi gayet iyi anlar..! Sen de şayet Milli biriysen rahat ol.!” diye yazdı. Çamlı›nın bu mesajına, CHP’li Dursun Çiçek’ten cevap gelmişti. Çamlı›ya mail atan Çiçek, bir seçmenin mesajına cevaben yazdığını belirterek, “iktidarın ve emperyalizmin telkin fısıldadığı işbirlikçi biri olmadığını” söylemişti.
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