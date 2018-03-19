CHP’nin Çin malı teklifini reddettik 

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin 12’nci Olağan Büyük Kurultayı’nda açılış konuşmasında çarpıcı açıklamalar yaptı. MHP’nin 1 Kasım 2015´ten sonra ele geçirilmek istendiğini söyleyen Devlet Bahçeli, şu ifadeleri kullandı: “Milliyetçi Hareket Partisi yıkılmak, temellerinden, öz değerlerinden koparılmak istendi; çünkü büyük resme baktığımızda, üst akla dikkat ettiğimizde, ilişki ve irtibatları yorumladığımızda ülkemiz ve bölgemizde vahşi bir kaos planlanmıştı. Milletin son kalesi teslim olsaydı, milli direnç düşecek, milliyetçi direniş inişe geçecek, 15 Temmuz hain FETÖ darbesi, Allah muhafaza; belki de gerçekleşmiş olacaktı. Milliyetçi Hareket Partisi’nin, başını CHP’nin çektiği PKK, FETÖ karışımı ve haçlı tembihli iktidar oluşumunu reddetmesi bütün hesapları bozmuş, bütün planları tarumar etmişti. CHP’nin Çin malı başbakanlık teklifini kabul etmiş olsaydık, HDP’yi yanımıza yöremize kazara alıp, FETÖ’nün tuzağına düşseydik, bilinsin ki; Türkiye iç savaşa sürüklenecek, bekamız hepten, tümden çökecek, çürüyecekti.” Bahçeli şöyle konuştu: “15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsü milattı. Hiçbir şey, bu tarihten öncesi gibi olamayacaktı. Yeni hükümet sisteminin mimarı bizzat Türk milletidir. Yeni hükümet sistemi husumet ve hıyanete karşı güvencedir, güvenlik kilididir, milli bekanın sigortası, güvenli siperidir Cumhur İttifakı, Cumhuriyet´in iradesidir. Cumhur İttifakı, Türk milletinin tarihi uzlaşmasıdır. Cumhur İttifakı, istiklal ve istikbalimizin teminatıdır. Cumhurbaşkanı seçiminde adayımız aksi ve arızi bir gelişme olmadıktan sonra Sayın Erdoğan’dır. Cumhur İttifakı, Türkiye Cumhuriyeti´ni kuruluş felsefesine müzahir biçimde geleceğe taşıyacaktır. Hiçbir odak, hiçbir mahfil, hiçbir güruh, hiçbir siyasi düşük, Cumhur İttifakını çatlatamayacaktır.”

CHP ÇİFTLİK BANK GİBİ

CHP’ye yüklenen Bahçeli, “Bu CHP ki; FETÖ’nün yörüngesindedir, PKK’nın hizasındadır, PYD’nin emeline hizmetle meşguldür. Çiftlik Bank dolandırıcılığıyla CHP’nin tevatür, tezgah ve tezviratları birdir, aynıdır.”