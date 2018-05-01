CHP'nin Cumhurbaşkanı adaylığı için tarih vermesine hükümetten ilk yorum
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı için saat ve tarih vermesiyle ilgili açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, 'CHP, cumhurbaşkanı adayını hala açıklayamadı;ama haklarını yememek lazım cumhurbaşkanı adayını ilan edecekleri tarih,yer ve saati açıkladılar. Demek ki CHP’liler gibi CHP yönetimi de tam yetkili Genel Başkanları Kılıçdaroğlu da hala CHP’nin cumhurbaşkanı adayını bilmiyor.' dedi.
Twitter'dan açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "CHP’nin Cumhurbaşkanı adayını açıklayacakları tarihi ilan etmesi,siyasi bir strateji ya da hamle diye takdim edilse de bu, daha fazla gol yememek içi sadece bir zaman kazanma hamlesidir. CHP yönetiminin bu içler acısı durumu,tam bir aciz halidir; tam bir beceriksizliktir. Sahi karar vermek için bu kadar bocalayan,zikzak çizen ve hala ne yapacağını bilemeyen bir CHP’nin kime, ne faydası olur? Ne yapacağını bilmeyen CHP yönetiminin,millete de devlete de CHP’ye de hayrı yoktur. CHP Genel Başkanı, kazanacağına inansa kendi aday olurdu. Belli ki CHP Genel Başkanı kaybedeceği bir seçimde aday olmaktan ya da aday olmak zorunda kalmaktan korkuyor. Adaylık cesareti gösteremeyen Kılıçdaroğlu,halihazırda hem siyasi kayıptır hem de siyasi kaçaktır." dedi.
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