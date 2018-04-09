CHP’nin Demirtaş aşkı
Bir yanda Atatürk’ün partisi, diğer tarafta PKK’nın Meclis’teki uzantısı… ‘Örtülü ittifak’ yapan kan kardeşler, Demirtaş’ı ziyarette de birbirleriyle yarıştı. Ancak 17 kez ziyaret eden CHP’liler, 7 görüşme yapan HDP’lileri, ‘Demirtaş aşkı’nda solladı.
- ŞERİFE GÜZEL ANKARA
HDP’nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı cezaevinde ziyaret eden milletvekillerinin dağılımında CHP’liler, HDP’lileri açık ara geride bıraktı. Bugüne kadar 7 HDP’linin ziyaret ettiği Demirtaş’ı ziyaret eden CHP’li sayısı 17. CHP’lilerin “Demirtaş aşkı”na AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan’dan dikkat çeken bir yorum geldi. CHP ile HDP arasındaki “örtülü ittifak”ı ortaya koyan bu duruma dikkat çeken Turan, “CHP, daha önce İstanbul’a HDP’li birini İl Başkanı yapmıştı. Şimdi de Demirtaş’ı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı ya da Cumhurbaşkanı adayı yapması artık şaşırtıcı olmaz. Çünkü artık Mustafa Kemal’in CHP’sinden ziyade, HDP’nin kötü bir karikatürü olan bir parti var” dedi.
BEKAROĞLU 3 KEZ
Cezaevi ziyaretlerine yönelik verilere göre Demirtaş’ı ziyaret eden CHP’liler arasında Genel Başkan Yardımcıları düzeyinde isimlerin olması dikkat çekiyor. Öztürk Yılmaz, Veli Ağababa ve Tuncay Özkan, parti yöneticisi olarak Demirtaş’ı ziyaret eden CHP’liler. Mehmet Bekaroğlu ve Sezgin Tanrıkulu Demirtaş’ı 3’er kez, Eren Erdem ile Erdal Aksünger ise 2’er kez ziyaret etmiş. Bu dönemde Demirtaş’ı 7 HDP’linin ziyaret etmesi dikkat çeken başka bir noktayı oluşturdu.
YENİ BİR ŞEY DEĞİL
CHP’lilerin Demirtaş’a yönelik ilgisini değerlendiren AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, “CHP’nin HDP’ye yönelik bu yakın ilgisi bazılarını şaşırtmış olabilir ama bizim açımızdan yeni bir şey değil. 7 Haziran seçimlerinden bu yana CHP, her platformda HDP ile ortak hareket ediyor. HDP’ye oy verdiğini açık bir şekilde ifade eden genel başkan yardımcılarından tutun da, malum eş başkanla “beraber iyi salladık” pozu veren milletvekillerine kadar her yerde ortak hareket ettiklerini söylediler. Afrin’de Mehmetçiğimiz kahramanca bir şekilde mücadele ederken onlar, “PYD komşumuz olsun”, “YPG’yi terör örgütü olarak görmüyoruz” beyanları vermekle meşguldüler” dedi. Daha önce, Demirtaş’ı cezaevinde ziyaret eden CHP’li milletvekillerini gündeme getirdiklerinde parti yönetiminden, “bunlar vekillerin kendi şahsi girişimleri” gibi cevaplar verildiğini kaydeden Turan, “Ancak CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz’ın Edirne Cezaevi’nde Demirtaş’ı ziyaret etmesinden sonra öğrendik ki, Yılmaz’ı oraya Kemal Kılıçdaroğlu göndermiş. Üstelik giderken selamlarını da iletmesini rica etmiş” diye konuştu.
KÖTÜ KARİKATÜR
Demirtaş’ı ziyaret eden CHP’li sayısının bile başlı başına CHP ile HDP arasındaki fiili ittifakı ortaya koyduğuna dikkat çeken Turan, şunları söyledi: “CHP, daha önce İstanbul’a HDP’li birini İl Başkanı yapmıştı. Şimdi de Demirtaş’ı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı ya da Cumhurbaşkanı adayı yapması artık şaşırtıcı olmaz. Çünkü artık Mustafa Kemal’in CHP’sinden ziyade, HDP’nin kötü bir karikatürü olan bir parti var.”
Kılıçdaroğlu, CHP’li Yılmaz aracılığıyla Demirtaş’a selamlarını iletmiş.
İŞTE ZİYARETE GİDEN CHP’LİLER
Mehmet Bekaroğlu, İlhan Cihaner, Erdal Aksünger (24. Dönem İzmir MV, Eski Genel Başkan Yardımcısı), Öztürk Yılmaz (Genel Başkan Yardımcısı), Sezgin Tanrıkulu, Fikri Sağlar, Ali Şeker, Niyazi Nefi Kara, Mehmet Tüm, Eren Erdem, Orhan Sarıbal, Veli Ağbaba (Genel Başkan Yardımcısı), Necati Yılmaz, Şenal Sarihan, Nurettin Demir, Utku Çakırözer, Tuncay Özkan (Genel Başkan Yardımcısı).
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