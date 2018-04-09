CHP’nin Demirtaş aşkı

HDP’nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı cezaevinde ziyaret eden milletvekillerinin dağılımında CHP’liler, HDP’lileri açık ara geride bıraktı. Bugüne kadar 7 HDP’linin ziyaret ettiği Demirtaş’ı ziyaret eden CHP’li sayısı 17. CHP’lilerin “Demirtaş aşkı”na AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan’dan dikkat çeken bir yorum geldi. CHP ile HDP arasındaki “örtülü ittifak”ı ortaya koyan bu duruma dikkat çeken Turan, “CHP, daha önce İstanbul’a HDP’li birini İl Başkanı yapmıştı. Şimdi de Demirtaş’ı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı ya da Cumhurbaşkanı adayı yapması artık şaşırtıcı olmaz. Çünkü artık Mustafa Kemal’in CHP’sinden ziyade, HDP’nin kötü bir karikatürü olan bir parti var” dedi.

BEKAROĞLU 3 KEZ

Cezaevi ziyaretlerine yönelik verilere göre Demirtaş’ı ziyaret eden CHP’liler arasında Genel Başkan Yardımcıları düzeyinde isimlerin olması dikkat çekiyor. Öztürk Yılmaz, Veli Ağababa ve Tuncay Özkan, parti yöneticisi olarak Demirtaş’ı ziyaret eden CHP’liler. Mehmet Bekaroğlu ve Sezgin Tanrıkulu Demirtaş’ı 3’er kez, Eren Erdem ile Erdal Aksünger ise 2’er kez ziyaret etmiş. Bu dönemde Demirtaş’ı 7 HDP’linin ziyaret etmesi dikkat çeken başka bir noktayı oluşturdu.

YENİ BİR ŞEY DEĞİL

CHP’lilerin Demirtaş’a yönelik ilgisini değerlendiren AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, “CHP’nin HDP’ye yönelik bu yakın ilgisi bazılarını şaşırtmış olabilir ama bizim açımızdan yeni bir şey değil. 7 Haziran seçimlerinden bu yana CHP, her platformda HDP ile ortak hareket ediyor. HDP’ye oy verdiğini açık bir şekilde ifade eden genel başkan yardımcılarından tutun da, malum eş başkanla “beraber iyi salladık” pozu veren milletvekillerine kadar her yerde ortak hareket ettiklerini söylediler. Afrin’de Mehmetçiğimiz kahramanca bir şekilde mücadele ederken onlar, “PYD komşumuz olsun”, “YPG’yi terör örgütü olarak görmüyoruz” beyanları vermekle meşguldüler” dedi. Daha önce, Demirtaş’ı cezaevinde ziyaret eden CHP’li milletvekillerini gündeme getirdiklerinde parti yönetiminden, “bunlar vekillerin kendi şahsi girişimleri” gibi cevaplar verildiğini kaydeden Turan, “Ancak CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz’ın Edirne Cezaevi’nde Demirtaş’ı ziyaret etmesinden sonra öğrendik ki, Yılmaz’ı oraya Kemal Kılıçdaroğlu göndermiş. Üstelik giderken selamlarını da iletmesini rica etmiş” diye konuştu.

KÖTÜ KARİKATÜR

Demirtaş’ı ziyaret eden CHP’li sayısının bile başlı başına CHP ile HDP arasındaki fiili ittifakı ortaya koyduğuna dikkat çeken Turan, şunları söyledi: “CHP, daha önce İstanbul’a HDP’li birini İl Başkanı yapmıştı. Şimdi de Demirtaş’ı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı ya da Cumhurbaşkanı adayı yapması artık şaşırtıcı olmaz. Çünkü artık Mustafa Kemal’in CHP’sinden ziyade, HDP’nin kötü bir karikatürü olan bir parti var.”

Kılıçdaroğlu, CHP’li Yılmaz aracılığıyla Demirtaş’a selamlarını iletmiş.