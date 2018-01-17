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CHP'nin 'HDP'li İl Başkanı', Demirtaş'a selam gönderdi

CHP'nin 'HDP'li' yeni İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, bugün bir basın toplantısı düzenleyerek, skandallarına devam etti. Basın toplantısında HDP'li Demirtaş ile çekilmiş bir fotoğrafını gösteren Kaftancıoğlu, 'Demirtaş'a selam gönderiyorum.' dedi.

  • star.com.tr
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "facia" olarak nitelendirdiği CHP'nin yeni İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, bugün bir basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında HDP'li Selahattin Demirtaş ile çekilen fotoğrafını gösteren Kaftancıoğlu, "Bundan hiçbir rahatsızlık duymuyorum, Selahatttin Demirtaş'a selam söylüyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gezi olayları sırasında yaptığı Twitter paylaşımlarıyla ülke gündemine oturan ve hakkında terör soruşturulması açılan Canan Kaftancıoğlu'nun CHP İstanbul İl Başkanlığı'na getirilmesini "facia" olarak nitelendirmişti.

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