CHP'nin 'HDP'li İl Başkanı', Demirtaş'a selam gönderdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "facia" olarak nitelendirdiği CHP'nin yeni İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, bugün bir basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında HDP'li Selahattin Demirtaş ile çekilen fotoğrafını gösteren Kaftancıoğlu, "Bundan hiçbir rahatsızlık duymuyorum, Selahatttin Demirtaş'a selam söylüyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gezi olayları sırasında yaptığı Twitter paylaşımlarıyla ülke gündemine oturan ve hakkında terör soruşturulması açılan Canan Kaftancıoğlu'nun CHP İstanbul İl Başkanlığı'na getirilmesini "facia" olarak nitelendirmişti.