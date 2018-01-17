CHP'nin Olağan Kurultayı'nda Kılıçdaroğlu'nun rakibi Kocasakal oldu

İstanbul Barosu eski Başkanı Ümit Kocasakal Taksim’deki bir otelde düzenlediği basın toplantısında CHP Genel Başkanlığına adaylığını resmen açıkladı. Hain FETÖ ve ülke sathı ve dışındaki karanlık gladyo unsurlarının maşası haline gelen Kemal Kılıçdaroğlu'na meydan okuyarak aday olduğunu duyurdu.

KOCASAKAL HDP GÜZELLEMESİ YAPAN KAFTANCIOĞLU'NA REST ÇEKTİ

Ümit Kocasakal, adaylık açıklamasında isim vermeden Gezi'ci militarist Kaftancıoğlu'na yüklendi: “Mustafa Kemal’in askerleriyiz sözünden rahatsız olanlar Atatürk’ün partisinde siyaset yapamaz. Atatürk'ün askeri olmak şeref ve onurdur. Başkalarının askerliğini yapmaktan rahatsızlık duymayanların bunu anlaması beklenemez." dedi.

KEMAL'E BÜYÜK SALVO: KÜRESELCİLERLE İTTİFAK...

CHP, küresel odaklarla veya onun uzantılarıyla ittifak yapamaz, bir araya gelemez. Kendini inkar, imha olur. CHP kendi kimliğini, özünü muhafaza ederek fikirlerle ittifak yapar. Bu açıklamayı yaşananlar sebebiyle mutsuz, umutsuz milyonlarca vatansever yurttaşlarımız adına yapıyorum. Bu bir vicdan haykırışı ve isyanıdır.

KEMAL'İ KASTEDEREK, "BANA SALDIRACAKLAR AMA BU MASKELİ BALO ARTIK BİTSİN" DEDİ

Sosyal medya trolleriyle bana saldıracaklar ama artık bu karanlık maskeli balo bitsin ben her türlü bedeli ödemeye hazırım