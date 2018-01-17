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CHP'nin Olağan Kurultayı'nda Kılıçdaroğlu'nun rakibi Kocasakal oldu

Eski İstanbul Baro Başkanı Ümit Kocasakal, CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'nda Genel Başkan adayı olduğunu açıkladı.

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İstanbul Barosu eski Başkanı Ümit Kocasakal Taksim’deki bir otelde düzenlediği basın toplantısında CHP Genel Başkanlığına adaylığını resmen açıkladı. Hain FETÖ ve ülke sathı ve dışındaki karanlık gladyo unsurlarının maşası haline gelen Kemal Kılıçdaroğlu'na meydan okuyarak aday olduğunu duyurdu.
 
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Ümit Kocasakal, adaylık açıklamasında isim vermeden Gezi'ci militarist Kaftancıoğlu'na yüklendi: “Mustafa Kemal’in askerleriyiz sözünden rahatsız olanlar Atatürk’ün partisinde siyaset yapamaz. Atatürk'ün askeri olmak şeref ve onurdur. Başkalarının askerliğini yapmaktan rahatsızlık duymayanların bunu anlaması beklenemez." dedi.
 
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CHP, küresel odaklarla veya onun uzantılarıyla ittifak yapamaz, bir araya gelemez. Kendini inkar, imha olur. CHP kendi kimliğini, özünü muhafaza ederek fikirlerle ittifak yapar. Bu açıklamayı yaşananlar sebebiyle mutsuz, umutsuz milyonlarca vatansever yurttaşlarımız adına yapıyorum. Bu bir vicdan haykırışı ve isyanıdır. 
 
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