CHP’nin provokasyonu kavgaya yol açtı

YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

İttifak teklifinin Meclis’te 20 saat kesintisiz süren görüşmeleri, son dakikada CHP’li Musa Çam’ın ortamı provoke eden konuşması nedeniyle kavgayla tamamlandı. MHP’lilerle CHP’liler arasında başlayan Genel Kurul’daki küfürlü tartışma, kuliste yumruklu tekmeli kavgayla devam etti. İttifak yasa teklifinin Meclis Genel Kurulu’ndaki önceki gün başlayan görüşmelerinin üç günde tamamlanması planlanmıştı. Ancak CHP ve HDP’lilerin sık sık yoklama istemelerinden dolayı AK Parti ile MHP, sabaha kadar kesintisiz mesai yapılarak görüşmelerin tamamlanmasını kararlaştırdı. Bunun üzerine gece mesaiye devam eden Meclis Genel Kurulu, sabah saatlerine kadar çalıştı.

Oylama öncesi son söz hakkını kullanarak kürsüye çıkan CHP’li Musa Çam, konuşma süresini doldurunca son 1 dakikalık ek süre verildiğinde söylediği ortamı provoke eden sözleriyle bir anda Genel Kurul’u karıştırdı. Oturumu yöneten Meclis Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı müdahale etti, ancak Genel Kurul’da yükselen tansiyona engel olamadı. Musa Çam’a, üç birleşim çalışmalara katılmama cezası verildi. Bahçekapılı, o sırada solanda bulunan Devlet Bahçeli’den “Sayın Bahçeli üzgünüz” diyerek özür dilerken, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de, “Sayın Bahçeli’den özür diliyoruz” dedi. Bahçekapılı, cezanın ardından Çam’ın Genel Kurul’dan ayrılmasını istedi, ancak Çam, dışarı çıkmamakta direnince ortamın gerginliği küfürleşme ve tartışmalarla devam etti.

DANIŞLAR KARIŞTI

Çam, Genel Kurul’dan çıkmak üzere hareketlendiğinde MHP’li milletvekilleri de salondan dışarıya çıktı. MHP’lilerin kuliste karşılaştıkları CHP’lilerle tartışması tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Danışmanların da karıştığı kavgayı meclis polisleri ayırmakta epey güçlük çekti. Kulisteki kavga devam ederken, içeride de teklifin tümü üzerindeki oylamalar yapılarak, ittifak düzenlemesi, AK Parti ve MHP’lilerin oylarıyla Genel Kurul’da kabul edildi.