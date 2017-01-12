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AK Partililerden CHP'ye 'dikkat köpek giremez' tepkisi

TBMM'de AK Parti Milletvekili Muhammet Balta'nın ayağının CHP'li bir milletvekili tarafından ısırılmasının ardından AK Partili milletvekilleri CHP'lilere 'Dikkat köpek giremez' yazısını gösterdi.

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TBMM Genel Kurulunda dün gece anayasa değişikliği teklifinin görüşüldüğü sırada CHP'li milletvekillerinin kürsüyü işgal etmesinin ardından kavga çıktı.

CHP'li bir milletvekili, AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta'yı ayağından ısırdı. Balta, olayın ardından tetanos aşısı yaptırdığını ve antibiyotik tedavisi gördüğünü belirterek, CHP'li milletvekillerine "Herkes DNA testi yaptırsın, kim olduğu ortaya çıksın" çağrısında bulundu. 

 

 

AK Parti İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır ve AK Parti Antalya Milletvekil Gökçen Özdoğan Enç, bugün TBMM'ye dikkat çeken bir yazıyla geldi. Satır ve Enç, 'Dikkat köpek giremez' yazılı bir kağıdı CHP'li milletvekillerine gösterdi.

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