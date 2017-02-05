CIA: FETÖ’cüler bizim adamımızdı

Eski CIA Danışmanı Henri Barkey, Washington’daki Partilerüstü Politika Merkezi’nde Türkiye, Rusya ve Suriye konulu bir panele katıldı. “Suriye’de Türkiye ve Rusya ortak mı düşman mı?” başlıklı panelde bölgeye ilişkin gelişmeler değerlendirildi. Woodrow Wilson Merkezi Ortadoğu Program Direktörü Henri Barkey Türkiye ve Amerika ilişkilerine ilişkin Suriye özelinde bazı tespitlerde bulundu. Barkey, Suriye’de Türkiye’nin önceliğinin artık Beşar Esad’ın gitmesi olmadığını Türkiye’nin PKK gibi terör örgütü saydığı YPG’nin zayıflatılması konusuna odaklandığına dikkat çekti.

NATO İLE GERGİNLİK

YPG konusunda Amerika ile ters düşen Türkiye’nin Rusya’ya yakınlaştığını öne süren Barkey, “Türkiye’nin şu aşamada NATO’dan ayrılmasını mümkün görmüyorum” dedi. Barkey, Türkiye ile NATO arasında Suriye’deki operasyonlar yüzünden gerginlik olduğunu ama kendisine göre asıl sorunun bu olmadığını söyledi.

ABD’YE YAKINLARDI

Barkey, Türkiye ile NATO arasındaki asıl sorunun 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 100’den fazla generalin Türk ordusundan atılması olduğunu ifade etti. Barkey “Ordu ile ilişiği kesilen 100’den fazla amiral ve general var ve bu yönetim kadrosunun yüzde 46’sına denk geliyor. Atılan bu kişiler Amerika’ya yakın ve NATO’ya inanan komutanlardı. Ancak yerlerine gelenlerin daha milliyetçi bir tavır içerisinde olduklarını görüyoruz. Bu Türkiye ile NATO ilişkileri açısından tehlikeli bir durum,” şeklinde konuştu.

ECONOMİST HAİNLERE SAHİP ÇIKTI