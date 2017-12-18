Cibuti Cumhurbaşkanı Gulle Türkiye'ye geliyor

Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Ömer Gulle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak yarın Türkiye'ye gelecek.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Cibuti Cumhurbaşkanı Gulle'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine, 19-20 Aralık'ta Türkiye'yi ziyaret edeceği bildirildi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2015'te Cibuti'ye yaptığı ziyaretten iki yıl sonra gerçekleşecek görüşmelerde, her iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik, ticari, askeri ve kültürel ilişkilerin ele alınacağı belirtildi.

Ziyaret sırasında, Türkiye'nin Afrika Ortaklık Stratejisi bağlamında iş birliği imkanları üzerinde durulacağı ifade edilen açıklamada, iki ülkeyi yakından ilgilendiren güncel bölgesel konuların da istişare edileceği kaydedildi.