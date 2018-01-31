Çift koldan Afrin
Terör örgütüne karşı yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’nda kritik tepeler tek tek ele geçirildi. Doğu ve batıdan ilerleyen kuvvetler, yavaş yavaş Afrin’i kuşatıyor.
- ŞEYHMUS ÇAKAN BURSEYA
TSK ve ÖSO’nun terör örgütü PYD/PKK işgali altındaki Suriye’nin Afrin ilçesini kurtarmak için yürüttükleri Zeytin Dalı Harekatı’nın 11’inci gününde ilçenin batısındaki Raco’ya hakim tepeler ile doğusundaki Burseya Dağı tamamen terörden kurtarıldı. TSK ve ÖSO, iki taraftan çevrilen Afrin yolundaki yeni hedefi Bafelyun Tepesi oldu. TSK, harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısını, 649 olarak açıkladı. Dün yaşanan çatışmalarda ÖSO’dan 5 şehit verildi.
ARALIKSIZ BOMBARDIMAN
Burseya Dağı’na birkaç kilometre uzaklıkta olan Bafelyun Tepesi TSK tarafından obüs ve çok namlulu roketatarlarla ateş altına alındı. 5 yıldır terör işgalindeki Kastel Cindo köyünde örgütün savunma amaçlı yaptığı silindir siperler, beton tüneller, hendekler ve mevziler de ortaya çıktı. 1.5 metre genişliğinde ve 2 metre yüksekliğindeki tünelde yaşam malzemeleri olduğu belirlendi. Köydeki tüm evlerin altına betonarme tüneller inşa ettiği görüldü. Kastel Cindo’nun alınmasının ardından, gözlerin çevrildiği Bafelyun Tepesi’nin de tıpkı Burseya Dağı gibi teröristler tarafından kale gibi inşa edildiği belirlendi. Tepenin hakim noktasına inşa edilen betonarme iki silindir kuleden Kilis ve Azez’i hedef alın roket ve havan saldırıları düzenlendiği saptandı. Afrin’in batısındaki Cinderes bölgesi de vuruluyor. Bölge, sınır karakollarındaki fırtına obüsleriyle karadan, savaş uçaklarıyla havadan yoğun ateş altına alındı. Bölgede etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesine karşın bombardıman ve uçak sesleri, yoğun olarak duyuluyor. Sınır hattına sevk edilen çok sayıda iş makinesinin bölgede çalışması da sürüyor. Hudut hattındaki birçok noktadan da güvenlik duvarının kaldırıldığı görüldü. TSK ve ÖSO güçleri bombandımanın ardından Raco belde merkezinin civarındaki köylere operasyon başlattı.Süleyman Halil, Sati Şaği ve Alkana köyleri teröristlerden temizlendi.
24 NOKTA KURTARILDI
Sinyal vericisinin bulunduğu stratejik tepenin ele geçirilmesiyle harekatın batı hattında önemli bir başarı sağlandığı belirtildi.Sınırdan 4 kilometre içerideki tepenin ele geçirilmesinin ardından TSK unsurları güvenliği sağlamak için mevziler oluşturdu. Raco beldesinin çevresinde ele geçirilen köylerin ve stratejik tepelerin ardından terör örgütünün belde üzerindeki etkisi kırıldı. Böylece harekatın 11. gününde Afrin’in beş beldesinde 18’si köy, biri köy altı yerleşim ve 5’i stratejik tepe olmak üzere 24 nokta örgütten kurtarılmış oldu.
KARALAMALARA CEVAP
HAREKATTA TEK HEDEF TERÖRİSTLER
Genelkurmay BBC’de çıkan harekatı karalamayı hedefleyen haberleri yalanladı. Sadece teröristlerin hedef alındığını belirten Genelkurmay, dini ve kültürel yapılar, tarihi eserler ve arkeolojik kalıntıların kesinlikle hedef olmadığını duyurdu. Harekatta napalm, kimyasal, biyolojik mühimmat kullanılmadığı da vurgulandı.
Afrin Afrinlilerindir!
TSK, Afrin halkına yönelik Türkçe, Arapça ve Kürtçe hazırlanan bildirileri havadan dağıttı. Bildiride, bölgede bulunan terör örgütlerine karşı birlik çağrısı yapılırken, “Afrin Afrinlilerindir” mesajı verildi. “Besmele” ile başlanan bildiride, “Teröristlere ‘dur’ demenin zamanı geldi. Teröristlere karşı hep birlikte olalım. Teröristlerden uzak durun. Afrin, Afrinlilerindir. Allah’ın izniyle, Afrin’de barış, sağlık, huzur, güven ve bereket dolu günlere” denildi.
DEAŞ TAKTİĞİ
TSK ve ÖSO askerlerinin terörden arındırdığı Haliliye Köyvü’nde, Fırat Kalkanı Harekatı’yla DEAŞ’tan kurtarılan El Bab’taki gibi kaya süsü verilmiş patlayıcılar bulundu. DEAŞ’lı teröristlerin taktiğini kullananan PYD/PKK’lıların taş görüntüsü verdikleri köpük içine yerleştirdikleri mayınlar imha edildi.
Kalleş teröristler yine roket attı
TSK ve ÖSO’nun önünde duramayan teröristler, sınırdaki şehirlere roketli saldırılar yapmaya devam ediyor. Afrin’in kırsalındaki teröristler dün yine Kİlis’e roketle saldırdı. Kimse yaralanmazken, Hatay/Reyhanlı’ya düşen roketler bir kişinin yaralanmasına neden oldu.
ÇOCUKLARI KULLANIYORLAR
Terör örgütünün cepheye sürmeye hazırlandığı çocuklar, Halep’te fotoğraflandı. Ellerine silah verilen kız çocuklarının yer aldığı kare, büyük tepki çekti.
TERÖRİSTTEN KAHRAMAN ÇIKARMA PEŞİNDELER!
Afrinde PKK/YPG’li canlı bombanın Türk askerine yönelik saldırısının ardından ABD kamuoyunda ‘İntihar bombacılarıyla müttefik haline geldik’ sesleri yükselince, Amerikan medyasında PKK’yı korumaya yönelik dezeanformasyon haberleri yapılması dikkat çekti. The New York Times’da yayımlanan haberde Zuluh Hemo adlı teröristin intihar saldırısıyla bir Türk tankını imha edip çok sayıda Türk askerini de şehit ettiği öne sürüldü. Teröriste ‘Kahraman’ diyen habere tepki gösteren güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, “Biz YPG/PKK’nın yalan haberlerine, gri ve kara propagandasına, algı mühendisliğine, asimetrik psiko-terörüne alışmıştık. Şimdi buna The New York Times’ın da dahil olduğunu görüyoruz” diye tepki gösterdi.
ABD: Afrin’e takviye bizimle ilgili değil
ABD, terör örgütü PYD/PKK’nın paravanı SDG’nin Zeytin Dalı Harekatı nedeniyle Suriye’nin kuzeyinde kuvvet kaydırdığını açıkladı. Daha önce Afrin’de PYD/PKK saflarında savaşmaya giden gruplara ABD’nin desteğini kaybedecekleri uyarısı yapan Pentagon, Afrin’e takviyenin kendi direktifleriyle yapılmadığını söyledi.
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