Çift koldan Afrin

TSK ve ÖSO’nun terör örgütü PYD/PKK işgali altındaki Suriye’nin Afrin ilçesini kurtarmak için yürüttükleri Zeytin Dalı Harekatı’nın 11’inci gününde ilçenin batısındaki Raco’ya hakim tepeler ile doğusundaki Burseya Dağı tamamen terörden kurtarıldı. TSK ve ÖSO, iki taraftan çevrilen Afrin yolundaki yeni hedefi Bafelyun Tepesi oldu. TSK, harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısını, 649 olarak açıkladı. Dün yaşanan çatışmalarda ÖSO’dan 5 şehit verildi.

ARALIKSIZ BOMBARDIMAN

Burseya Dağı’na birkaç kilometre uzaklıkta olan Bafelyun Tepesi TSK tarafından obüs ve çok namlulu roketatarlarla ateş altına alındı. 5 yıldır terör işgalindeki Kastel Cindo köyünde örgütün savunma amaçlı yaptığı silindir siperler, beton tüneller, hendekler ve mevziler de ortaya çıktı. 1.5 metre genişliğinde ve 2 metre yüksekliğindeki tünelde yaşam malzemeleri olduğu belirlendi. Köydeki tüm evlerin altına betonarme tüneller inşa ettiği görüldü. Kastel Cindo’nun alınmasının ardından, gözlerin çevrildiği Bafelyun Tepesi’nin de tıpkı Burseya Dağı gibi teröristler tarafından kale gibi inşa edildiği belirlendi. Tepenin hakim noktasına inşa edilen betonarme iki silindir kuleden Kilis ve Azez’i hedef alın roket ve havan saldırıları düzenlendiği saptandı. Afrin’in batısındaki Cinderes bölgesi de vuruluyor. Bölge, sınır karakollarındaki fırtına obüsleriyle karadan, savaş uçaklarıyla havadan yoğun ateş altına alındı. Bölgede etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesine karşın bombardıman ve uçak sesleri, yoğun olarak duyuluyor. Sınır hattına sevk edilen çok sayıda iş makinesinin bölgede çalışması da sürüyor. Hudut hattındaki birçok noktadan da güvenlik duvarının kaldırıldığı görüldü. TSK ve ÖSO güçleri bombandımanın ardından Raco belde merkezinin civarındaki köylere operasyon başlattı.Süleyman Halil, Sati Şaği ve Alkana köyleri teröristlerden temizlendi.

24 NOKTA KURTARILDI

Sinyal vericisinin bulunduğu stratejik tepenin ele geçirilmesiyle harekatın batı hattında önemli bir başarı sağlandığı belirtildi.Sınırdan 4 kilometre içerideki tepenin ele geçirilmesinin ardından TSK unsurları güvenliği sağlamak için mevziler oluşturdu. Raco beldesinin çevresinde ele geçirilen köylerin ve stratejik tepelerin ardından terör örgütünün belde üzerindeki etkisi kırıldı. Böylece harekatın 11. gününde Afrin’in beş beldesinde 18’si köy, biri köy altı yerleşim ve 5’i stratejik tepe olmak üzere 24 nokta örgütten kurtarılmış oldu.

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