Çift koldan Afrin

ÇOCUKLARI KULLANIYORLAR

Terör örgütünün cepheye sürmeye hazırlandığı çocuklar, Halep’te fotoğraflandı. Ellerine silah verilen kız çocuklarının yer aldığı kare, büyük tepki çekti.

TERÖRİSTTEN KAHRAMAN ÇIKARMA PEŞİNDELER!

Afrinde PKK/YPG’li canlı bombanın Türk askerine yönelik saldırısının ardından ABD kamuoyunda ‘İntihar bombacılarıyla müttefik haline geldik’ sesleri yükselince, Amerikan medyasında PKK’yı korumaya yönelik dezeanformasyon haberleri yapılması dikkat çekti. The New York Times’da yayımlanan haberde Zuluh Hemo adlı teröristin intihar saldırısıyla bir Türk tankını imha edip çok sayıda Türk askerini de şehit ettiği öne sürüldü. Teröriste ‘Kahraman’ diyen habere tepki gösteren güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, “Biz YPG/PKK’nın yalan haberlerine, gri ve kara propagandasına, algı mühendisliğine, asimetrik psiko-terörüne alışmıştık. Şimdi buna The New York Times’ın da dahil olduğunu görüyoruz” diye tepki gösterdi.

