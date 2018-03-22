Çiftlik Bank’ın son kurbanı

CİDDİ CİDDİ BANKA ZANNETMİŞ!

HP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, devletin ilgili birimlerinin yaptıkları suç duyurularına rağmen Çiftlik Bank adıyla insanları dolandıranların propagandasına inanmayı seçti. Dolandırıcılık tezgahına banka muamelesi yapan Kılıçdaroğlu, mağdurlarla bir kez daha adeta dalga geçti. Kılıçdaroğlu, mağdurlara Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nu (BDDK) hedef göstererek, “Paranızı rahat alabilirsiniz. Ama o tosundan değil, parayı BDDK’dan alabilirsiniz” dedi.

BDDK’YI HEDEF YAPTI

Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya oyunu “farmVille”den esinlenerek oluşturulan sosyal medya oyunu Çiftlik Bank’ı, gerçek banka gibi göstermeye çalıştı. Parti grubunda konuşan Kılıçdaroğlu, insanları sosyal medya üzerinden üye yaparak para yatırmaya zorlayan Çiftlik Bank mağdurlarının, muhatabanın dolandırıcılar değil, BDDK olduğunu iddia etti. Kemal Kılıçdaroğlu özetle, “Dolandırılan bu 77 bin 843 kişiye sesleniyorum. Paranızı rahat alabilirsiniz. Ama o tosundan değil, parayı BDDK’dan alabilirsiniz. Dava açmanız lazım. Bankacılık Kanunu’nun 150. maddesi var” diye konuştu.

BU NASIL GARABET

Kılıçdaroğlu konuşmasıyla, mağdurların hisleriyle oynamakla kalmadı, BDDK’yı adres göstererek olayın aslını bilmediğini, Çiftlik Bank’ı gerçek bir banka gibi takdim ederek göstermiş oldu. Oysa BDDK, faaliyet alanına girmediği halde, Çiftlik Bank’daki ‘Bank’ ifadesini kullandığı için uyarıda bulunmuş ve buna yasak getirmişti. Zaten Çiftlik Bank ifadesiyle tanınan şirketin resmi kayıtlardaki isminde de ‘Bank’ ifadesi bulunmuyordu.

SPK, BDDK, Ticaret Bakanlığı’nın olayı seyrettiği iddiasında bulunan Kılıçdaroğlu’nun, olayı ya bilmediği ya da gerçekleri çarpıttığı belirtiliyor.

BAKAN DA UYARDI

Aynı şekilde 2017 Aralık ayında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da suç duyurusunda bulundu. Aynı tahirte Gümrük ve Ticaret Bakanlığı da Teftiş Kurulu’nu harekete geçirdi. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, o tarihte konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Özellikle tüketicilerimizin dikkatli olmasını istiyoruz. Çünkü gelen şikayetler çoğaldı ve biz bunun üzerine Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olarak soruşturma başlattık” dedi.

SUÇ DUYURUSU VAR

Kılıçdaroğlu’nun suçladığı SPK ve BDDK, Aralık 2017’de de Çiftlik Bank hakkında suç duyurusu yapmıştı. Suç duyurusu dilekçesinde “Çiftlik Bank adlı oyun platformunun internet siteleri ve sosyal medya hesaplarında kullanıcılara yüksek oranlarda getirilerin vaad edildiği, oyun platformunda vaad edilen yüksek oranlı getirinin kaynağı olarak hayvancılık sektöründe yapılan reel yatırımların gösterildiği; ancak söz konusu şirketlerin de zarar ettiği görüldüğünden mevcut üyelere oyun içerisinde yapılması vaad edilen yüksek oranda ödemelerin gerçekleştirilmesinin mümkün olmadığı” anlatıldı.