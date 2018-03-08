Cinderesi’ne gömülecekler

Zeytİn Dalı Harekatı’nın 47. gününde Afrin’e ilerleyen Türk Silahlı Kuvvetleri ile (TSK) Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO), Afrin öncesi son kiritik eşik olan Cinderisi’ni havadan ve karadan kuşatması başladı. Türk savaş uçakları Cinderesi’nde tespit edilen terör hedeflerini bombalarken, bombardımanın ardından Cinderesi’nden dumanlar yükseldi. Yoğun şekilde bombardımana tutulan Cinderesi kenti çevresi de Türk Silahlı Kuvvetleri’nin desteğini alan ÖSO birlikleri tarafından kuşatıldı. Kentin çevresini kontrol altına alan ÖSO birlikleri kente girmek için hazır bekliyor.

7 NOKTADAN KUŞATMA

Dün yapılan operasyonlarda Kefercene, stratejik Cinderesi tepesi, Meydanköy Barajı, Şeran güzergahındaki stratejik öneme sahip Medinki Gölü, Hallubi ve Meşalle köyleri TSK ve TSK destekli ÖSO tarafından YPG/PKK terör örgütünden kurtarıldı.Harekatın başından itibaren öldürülen terörist sayısı da 2 bin 960’a çıktı.

HEDEF AFRİN MERKEZ

Cinderesi’nin 7 noktadan kuşatıldığı belirtilirken, Afrin’in stratejik önemdeki Kafr Cenne köyünün teröristlerden temizlenmesi teröristlere önemli bir darbe olarak yorumlandı. ÖSO, Kafr Cenne’de terör örgütü YPG’den alınan askeri kampa da girdi. Böylece rejim bölgesinden Afrin’e giden ana yol kontrol altına alındı. TSK ve destek verdiği ÖSO güçleri, Afrin’e bakan istihkam mevzilerini ele geçirdi. Cinderesi’nde meskun mahal operasyonu için hazırlıklar devam ederken, Cinderesi’nin çevresi 7 noktadan kapatıldı. TSK ve ÖSO kuzeyde Meydanköy Barajı çevresini de teröristlerden temizledi. Afrin, bir ilçe merkezi ve Racu, Bülbül, Şeyh Hadid, Cinderesi, Şeran ve Mabatlı olmak üzere 6 belde merkezinden oluşuyor. Daha önce Raco, Bülbül, Şeyh Hadid ve Şeran beldeleri terör örgütünden temizlenmişti. Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, harekâtın planlandığı gibi devam ettiğini belirterek, Afrin merkezinin de kuşatılmasına kısa süre içinde başlanacağını kaydetti.

KAHRAMAN TAKVİYESİ

Kars’tan Zeytin Dalı Harekatı’na takviye için yola çıkan komandolar Hatay/Kırıkhan’a ulaştı. Komandolar Zırhlı Personel Taşıyıcılarıyla (ZPT) görev yerlerine gitti. Komandoların şehir merkezlerinden geçişi sırasında halktan büyük destek aldıkları görüldü.

TSK ve ÖSO, Afrin’in güneybatısındaki Cinderesi beldesine hakim olan Cinderes Tepesini, terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ’tan arındırdı.

ARAZİDEKİ TANKLARA PULAT TAKVİYESİ

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, ASELSAN tarafından üretilen PULAT Aktif Koruma Sistemi’ne yönelik çalışmalarda son aşamaya gelindiğini belirterek, “PULAT sisteminin ay sonu, nisan başından itibaren Zeytin Dalı Harekatı’na katılan tanklara montajına başlayacağız” dedi. Sistemin, ASELSAN tarafından sıfırdan üretildiğini aktaran Canikli, “Yakın mesafe atışlarında bile tanklara koruma sağlayabiliyor. Ekiplerimiz sahaya giderek yerlerinde montaj faaliyetlerini gerçekleştirecek” değerlendirmesinde bulundu. Canikli, sistemin yalnızca tanklarla sınırlı olmayacağını, ilerleyen zamanlarda diğer zırhlı araçlara da monte edilebileceğini kaydederek, “PULAT, Türk savunma sanayi için dönüm noktasıdır” diye konuştu.

PKK’NIN BELLEĞİNDEN ÇOCUKLAR ÇIKTI

Uluslararası insan hakları örgütleri tarafından defalarca gündeme getirilen YPG/PKK’nın savaştırdığı çocuklara ait görüntüler, Afrin’e yönelik Zeytin Dalı Harekatı sırasında ele geçirilen fotoğraf makinalarının hafıza kartlarıyla belgelendi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin, (TSK) Suriye’nin kuzeyindeki Afrin bölgesine yönelik Zeytin Dalı Harekatı’nın hazırlık aşamasında paniğe kapılan YPG/PKK, çocukları zorla “silah altına alma” eylemlerini artırmıştı.

Bölgede ele geçirilen dokümanlar, terör örgütünün kirli yüzünü ortaya çıkardı. Afrin’de etkisiz hale getirilen teröristlerin üzerilerinde ve barınma yerlerinde ele geçirilen fotoğraf makinelerinden çıkan hafıza kartları ile dokümanlar, terör örgütünün küçük yaştaki çocuklara verdiği silah eğitimlerini ve dağdaki yaşamlarını ortaya koyuyor. Ele geçirilen fotoğraflar ve dökümanlarda, yaşları 13 ile 17 arasında olduğu tahmin edilen çocuklara ait görüntüler bulunuyor.