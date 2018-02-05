CNN International TSK’ya iftira attı

Amerikan CNN International, Zeytin Dalı Harekatı’nı karalamak için yalan haberler yayınlıyor. CNN’in internet sitesinde, TSK ve ÖSO unsurlarının bölgedeki Suriyeli mültecilerin üzerlerine ateş açtıkları “yalanını” yazıldı. Haberlerde bölgede yer alan sözde TSK kaynaklı şiddet olayları nedeniyle kaçışların yaşandığı ve bu kaçışlar sırasında da Türk askerlerinin mülteci durumundaki Suriyelilere ateş açtıkları öne sürüldü. Bölgeden aldıkları iddia edilen bilgilere göre çok sayıda sivilin bu şekilde hayatını kaybettiği belirtilirken, bölgede durumun daha da kötüleşmesinden endişe duyulduğu da bildirildi. Zeytin Dalı Harekatı’na yönelik karalayıcı haberler dış basında oldukça fazlaca yer buluyor. Harekatın terörü temizleme yönünü görmekten çekinen uluslararası basın, sivillere ve mültecilere zarar verildiği yönünde yalan haberler yazıyor.