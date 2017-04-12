Çocuk gasbı protesto edildi

AB kurumlarının bulunduğu Schuman Meydanı’nda kurulan çadırının önünde toplanan aileler, Avrupalı liderlere seslerini duyurmaya çalıştı. Protestoya 3 çocuğu ellerinden alınan Dahlhoff ailesi de katıldı. Anne Ayşe Dahlhoff, “Üç polis kolumu tuttu, kolumu çevirdiler ve çocuklarımı alıp gittiler” dedi. Çocuklarını geri isteyen, onlardan vazgeçmediğini söyleyen anne, “Neden anneme vermediler? Niçin vermiyorlar, neden korkuyorlar?” diye sordu. Baba Patrick Dahlhoff ise aileye yapılan kötülüğün anlatılacak gibi olmadığını belirterek, “Bu kabus bitsin, çocuklarımız geri gelsin. Gerçekten çok üzülüyoruz” diye konuştu.

ÇOK ÜZÜLÜYORUM

Anneanne Zeynep Özsarıoğlu, çocukları almak için verdiği savaşı bırakmayacağını kaydederek, “Çok üzülüyorum durumlarına. Annelerinin ve babalarının durumlarına çok üzülüyorum. Anne ve baba çocukların durumlarını gördüklerinde yanlarında destek vermek için yanlarında olmam gerekiyor. Mutlaka teselli etmek zorundayım” ifadelerini kullandı. Anneanne, kendilerini gördükleri zaman ayrılmak istemediğini anlattı. Alman Gençlik Dairesi (Jugendamt) her yıl on binlerce çocuğu ailelerinden koparıyor. 2014’te 48 bin 59, 2015’te 77 bin 645 çocuk ailelerinden alındı. Bu sayı, 2005 yılında 25 bin 664 idi.

AKRABALARA VERİLMELİ

Umut Yıldızı Derneği Başkanı Kamil Altay ise ailelerinden ayrılan çocukların sorunlarına dikkat çekmek için böyle bir eylem yapmaya karar verdiklerini belirterek, “Sadece Türk ve Müslüman çocuklar değil. Almanya, Avusturya, Fransa, Hollanda, Norveç vatandaşlarının çocuklarının da koruma altına alındıktan sonra yakın akrabalarına verilmelerini istiyoruz. Bu anneanne, babaanne, amca, hala ve teyze de olabilir” dedi.