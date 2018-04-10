Çocuk istismarına en ağır ceza: 50 yıl

Cinsel istismar düzenlemesi Meclis’e sevk edildi. 10 maddelik kanun tasarısıyla, çocuğa cinsel istismar suçlarında ceza ‘müebbet hapis’ olacak. 12 yaşından küçük olan çocuklara aile bireylerinden biri tarafından cinsel istismarda bulunulması durumunda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilecek. Müebbet hapis cezası alanlar 40 yıl, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasında ise 50 yıl cezaevinde yatacak. Nitelikli cinsel istismar suçundaki cezanın altı sınırı 20 yıldan 40 yıla çıkartıldı. 12 yaşından küçüklere yönelik istismarda üst ceza sınır da 30 yıldan 40 yıla çıkartılırken, cebir şiddet ve tehdit olması durumunda müebbet hapis cezası verilecek. Madde ile çocuğun fuhşa sürüklenmesi hallerinde verilen adli para cezasının alt sınırı da iki bin güne çıkartıldı. Reşit olmayanla ilişki ve uyuşturucu suçlarına yönelik şartlı salıverme süreleri 25 yıldan 40 yıla çıkartıldı.

İKAMETE SINIRLAMA

Cinsel istismardan ceza alanların, mağdurun oturduğu-çalıştığı bölgede ikameti yasaklanacak. Mağdurun bulunduğu yerlere yaklaşamayacak. Çocuklarla aynı ortamda çalışması yasaklanacak. İkamet değişikliğinde bildirimde bulunmak zorunda olacak. Tahliyesinden itibaren 5 yıl süreyle kimyasal hadım uygulanabilecek. Buna göre, cinsel istismar suçunu işleyenlere tahliye olmadan 3 ay önce başlayarak 5 yıl süreyle cinsel isteği baskılayan ilaç verilecek. İlaç yatarak ya da ayakta uygulanacak. Kimyasal hadım için uzmanların rapor vermesi ve infaz hakiminin kararı gerekecek. Hakim her yıl bu kararı yeniden değerlendirip karar verecek, ya da kimyasal hadımı sonlandırabilecek. Tasarıya göre, devlet memurluğuna alınma şarlarından biri olan bazı suçlardan mahkum olma hususu genişletildi.

TALEPLE YAYIN YASAĞI

Çocukların cinsel istismarından suçlu bulunanlar devlette çalışamayacak. İstismar suçlarından takdir indirimi verilecek olursa, hakim bu gerekçeleri tek tek karara yazacak. Çocukları korumaya yönelik düzenlemelerin de yer aldığı tasarıyla istismar mağduru çocuğun ailesi ya da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nca mağduru korumak amacıyla yayın yasağı uygulanabilecek.