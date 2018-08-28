Çocuklar taş değil şimdi kulaç atıyor
Kayyum atanan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ildeki hiç tatil yapmamış çocukları Hazar Gölü’nde kampta ağırlıyor. Belediye Genel Sekreter Yardımcısı Bircan “Çocuklarımızı, dağa giden, polise taş ve molotof atan değil, kupalar kazanan bireyler haline getirdik”dedi.
İçişleri Bakanlığı’nın kayyum atadığı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince, özellikle tatil yapamayan dar gelirli ailelerin çocuklarına Hazar Gölü’ndeki kampta 6 günlük tatil yapma imkanı sunuluyor. Eskiden terör örgütünün suça yönlendirdiği çocukların istismar edilmelerinin önüne geçilerek, Elazığ’daki Hazar Gölü Sosyal Tesisleri’ndeki kampa gidiyor. Bütün ihtiyaçları belediyece karşılanan çocuklar, 6 günlük tatilde değerler eğitiminin yanı sıra çeşitli oyun, etkinlik ve kurslarla gönüllerince eğleniyor. Sezon boyunca yaklaşık bin çocuğun projeden yararlanması hedefleniyor.
VATANINI SEVEN GENÇLER
Diyarbakır Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı Ercan Bircan, Büyükşehir Belediye Başkan Cumali Atilla ve belediye olarak çocukları, vatana ve millete faydalı birer vatandaş haline getirebilme noktası üzerinde yoğunlaştıklarını ifade etti. Bircan, şöyle konuştu: “Daha önceki yıllarda burada çocuklarımızın nasıl eğitildiğini, kimlere kulluk yapmaları gerektiğini, hangi çevrelere hangi terör örgütlerine yakın olmaları gerektiğinin öğretildiğini hepimiz bilmekteyiz. Daha önce burada polisimize, askerimize taşların, molotofların nasıl atılacağı eğitimi verilirken Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla ile bu çocuklarımızı, her şeyden önce vatanını, milletini, Allah’ını seven birer birey haline getirmeye çalıştık. Bu çocuklarımızı, dağa giden, polise taş ve molotof atan değil de şampiyonalarda başarı elde eden, kupalar kazanan bireyler haline getirdik.”
İHTİYAÇLARI KARŞILANIYOR
Bircan, kampa gelen çocukların evlerinden hiçbir şey getirmediklerini bildirerek “Biz onlara kullanabilecekleri diş macunu, çarşaf, nevresim takımı, havlu, terlik, şampuan, havuz gözlüğü, çanta, eşofman takımı, spor ayakkabısı veriyoruz. Kampta bir çocuğun kullanması gereken ne varsa hepsini belediye olarak karşılıyoruz” şeklinde konuştu. Çocukların değerler eğitimi aldığını, Allah, vatan, peygamber sevgisi, aile yapısı gibi eğitimler ile voleybol, basketbol, hentbol ve yüzme dersleri verdiklerini aktaran Bircan, hiç yüzme bilmeyen sudan dahi korkan çocuğun, kamptan ayrıldığı zaman evine iyi bir yüzücü olarak döndüğünü dile getirdi.
‘HAYATIMDA iLK DEFA TATiL YAPTIM’
Numan Davran (11) ilk defa tatil yapma imkanı bulduğunu dile getirdi. Davran, “Burası düşündüğümden daha güzel çıktı. Burada güzel vakit geçiriyoruz. Bize bu imkanı sağladığı için Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ediyorum. Seneye yine gelmek isterim, sesimi duyun Cumali başkanım”dedi.. Muhammed Ekinci, daha önce başka yerde de tatil yapma imkanı bulduğunu fakat kampın daha güzel bir yer olduğunu dile getirdi. Yüzmeyi
kampta öğrendiğini belirten Ekinci, “Burada arkadaşlarla toplu halde oyun oynuyoruz, daha iyi vakit geçiriyoruz.” dedi. Mervan Azizoğlu (14) kendisiyle yaşıt, büyük ve küçüklerle aynı ortamı paylaştığını ve kardeşçe geçindiklerini anlattı. Azizoğlu, “Burada beni mutlu eden şeyler, birlik ve beraberlik içinde yüzmek, oynamak, devamlı sohbet edebilmek. Çevredeki çöpleri toplamayı, yardımsever olmayı, sorumluluk almayı öğreniyoruz” ifadelerini kullandı.
HAYALİM GERÇEKLEŞTİ
Zübeyid Özdemir (13) kampta sabah gönüllü olarak namaz kıldıklarını, çevrelerini temizlediklerini, ahlak ve erdemlik üzerine güzel şeylerin kendilerine anlatıldığını söyledi. Özdemir, “Tatil yapma hayalim vardı, o da gerçekleşti” dedi.
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