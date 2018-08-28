Çocuklar taş değil şimdi kulaç atıyor

İçişleri Bakanlığı’nın kayyum atadığı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince, özellikle tatil yapamayan dar gelirli ailelerin çocuklarına Hazar Gölü’ndeki kampta 6 günlük tatil yapma imkanı sunuluyor. Eskiden terör örgütünün suça yönlendirdiği çocukların istismar edilmelerinin önüne geçilerek, Elazığ’daki Hazar Gölü Sosyal Tesisleri’ndeki kampa gidiyor. Bütün ihtiyaçları belediyece karşılanan çocuklar, 6 günlük tatilde değerler eğitiminin yanı sıra çeşitli oyun, etkinlik ve kurslarla gönüllerince eğleniyor. Sezon boyunca yaklaşık bin çocuğun projeden yararlanması hedefleniyor.

VATANINI SEVEN GENÇLER

Diyarbakır Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı Ercan Bircan, Büyükşehir Belediye Başkan Cumali Atilla ve belediye olarak çocukları, vatana ve millete faydalı birer vatandaş haline getirebilme noktası üzerinde yoğunlaştıklarını ifade etti. Bircan, şöyle konuştu: “Daha önceki yıllarda burada çocuklarımızın nasıl eğitildiğini, kimlere kulluk yapmaları gerektiğini, hangi çevrelere hangi terör örgütlerine yakın olmaları gerektiğinin öğretildiğini hepimiz bilmekteyiz. Daha önce burada polisimize, askerimize taşların, molotofların nasıl atılacağı eğitimi verilirken Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla ile bu çocuklarımızı, her şeyden önce vatanını, milletini, Allah’ını seven birer birey haline getirmeye çalıştık. Bu çocuklarımızı, dağa giden, polise taş ve molotof atan değil de şampiyonalarda başarı elde eden, kupalar kazanan bireyler haline getirdik.”

İHTİYAÇLARI KARŞILANIYOR

Bircan, kampa gelen çocukların evlerinden hiçbir şey getirmediklerini bildirerek “Biz onlara kullanabilecekleri diş macunu, çarşaf, nevresim takımı, havlu, terlik, şampuan, havuz gözlüğü, çanta, eşofman takımı, spor ayakkabısı veriyoruz. Kampta bir çocuğun kullanması gereken ne varsa hepsini belediye olarak karşılıyoruz” şeklinde konuştu. Çocukların değerler eğitimi aldığını, Allah, vatan, peygamber sevgisi, aile yapısı gibi eğitimler ile voleybol, basketbol, hentbol ve yüzme dersleri verdiklerini aktaran Bircan, hiç yüzme bilmeyen sudan dahi korkan çocuğun, kamptan ayrıldığı zaman evine iyi bir yüzücü olarak döndüğünü dile getirdi.

‘HAYATIMDA iLK DEFA TATiL YAPTIM’