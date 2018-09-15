Çocuklarımıza sahip çıkalım

Bitlis’Te Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, polisevinde kanaat önderleri ile akşam yemeğinde bir araya geldi. Prof. Erbaş, burada yaptığı konuşmasında gençlere sahip çıkılmadığında farklı ideolojilerin sahip çıktığını, bu nedenle özellikle kanaat önderleri ve alimlere büyük görevler düştüğünü belirtti ve ekledi: Bitlis’te 12 bine yakın öğrencimiz var. Onlara bizim sahip çıkmamız lazım. İlahiyat fakültesi öğrencilerimiz var, aynı şekilde onların da medrese ilminde istifade etmesi lazım. Medresenin de akademiden istifade etmesi lazım”

DİNDEN UZAK İDEOLOJİ

Türkiye’de ilahiyat fakültelerinin sayısının 102 olduğunu belirten Prof. Dr. Erbaş “Bu yüzden diyorum ki; birbirimizin birikiminden istifade etmemiz lazım. Din eğitiminin sıkıntıya girdiği zamanlar 60 bine kadar düşen imam hatip lisesi öğrencisi sayısı şimdi 1 Milyon 500 bini aşmış durumda. Şimdi nicelik tamam, yani sayı itibari ile hem medreselerimizde, hem liselerimizde hem de fakülte ve üniversitelerimizde 1 milyonlardan 5-6 milyonlara çıktı sayımız. Dünyada nüfusu bizim üniversite öğrencilerimizden daha az olan ülkeler var. Bizim ülkemizde üniversite dâhil tüm öğrencilerimizin sayısı 20 milyonun üzerinde. O zaman niteliğe önem vereceğiz. İyi yetiştirip kaliteye önem vereceğiz. Kalite bizim inancımızın temel noktalarından birisidir. Peygamber efendimiz buyuruyor ki; ‘işi ehline vermediğiniz zaman kıyameti bekleyiniz’ diyor. O zaman bizim ehliyetli insanlar yetiştirmemiz lazım. Hangi alanda olursak olalım, ehliyetli, nitelikli ve kaliteli insanlar yetiştirmemiz lazım. Sahip çıkalım gençlerimize, sahip çıkalım çocuklarımıza, biz sahip çıkmazsak başkaları sahip çıkıyor. Hem de birtakım inkârcı ideolojiler, dinden uzak ideolojiler sahip çıkıyor. Bu bölgeler Hz. Ömer dönemlerinde fethedildi. Yani o gün bugündür mayası İslam ile yoğrulmuş olan bu milletin çocuklarını inkârcı bir ideoloji nasıl elde edipte dağa çıkarabiliyor, yanlış yerlere gönderebiliyor, yönlendirebiliyor. Medrese alimleri, imam hatipliler ve fakülteliler olarak kendimizi muhasebeye çekmemiz lazım” diye konuştu.