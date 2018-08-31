Çocukların haczi tarih oluyor
Yürek burkan sahneler yaşatan boşanmış çiftlerin çocuklarının icra dairelerince teslimi sonunda tarih olmuyor. Meclis’in ilk işleri arasında Çocuk Teslim Merkezleri kanun teklifi yer alıyor. Çocuklar artık polis olmadan psikolog ve pedagoglar eşliğinde teslim alınacak.
İstanbul'da annesine teslim edilmek için babasından zorla alınan Yağmur Ç.’nin acı feryatlarıyla yeniden gündeme gelen boşanmış çiftlerin çocuklarının polis eşliğinde icra dairesi aracılığıyla teslimi uygulaması nihayet kalkıyor. Vicdanları sızlatan görüntüler, 1 Ekim’de açılacak TBMM’ye sevkedilecek kanun teklifi ile sona erecek.
ÇOCUK TESLİM MERKEZİ
Başkanlık 100 Günlük İcraat Programı’nda, icra müdürlükleri vasıtasıyla gerçekleştirilen çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki tesisine yönelik ilamların icra sistemi dışına çıkarılarak, ücretsiz gerçekleştirilmesine yönelik düzenleme yapılması da yer aldı. Yeni yasama yılının başlamasıyla TBMM’nin gündemine gelmesi beklenen konulardan ilkinin çocuk teslimi olacağı öğrenildi. Kurulması planlanan ve hazırlık çalışmaları devam eden yeni sistemde, çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki tesisi işlemleri, icra daireleri yerine bu amaçla oluşturulacak özel merkezler aracılığıyla yapılacak.Kurulan ‘Çocuk Teslim Merkezi’, bu tür işlemleri yürütecek. Böylece, çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulması işlemlerinin icra daireleri aracılığıyla yapılması sona erecek. Bu konuda İcra ve İflas Kanunu’nda yer alan hükümler de yürürlükten kaldırılacak. Çocuğun yüksek yararı doğrultusunda teslim sırasında psikolog ve pedagog gibi uzmanlar ile eğitimciler de hazır bulunacak. Çocuk teslimi yerleri, çocuğun yüksek yararı gözetilerek belirlenecek kreş, okul ve adli görüşme odaları gibi alanlar olacak.
VELAYET ALINACAK
Çocuk teslimi sırasında kolluk görevlileri yer almayacak. Zorunlu durumlarda istisnai olarak kolluk görevlilerinden destek alınabilecek. Çocuk teslimi veya çocukla kişisel ilişki kurulması kararına aykırı hareket edenler, çocuğu teslim edene kadar tazyik hapsi ile cezalandırılacak. Velayete sahip anne veya babanın yükümlülüğünü haklı bir sebep olmaksızın birden fazla kez yerine getirmemesi, çocuğunu göstermemesi halinde, çocuğun menfaati dikkate alınarak velayet sahibi değiştirilebilecek. Ayrıca durum ve koşullara göre velayet kaldırılabilecek, çocuğa vasi de atanabilecek. Çocuk teslimi veya çocukla kişisel ilişki kurmada yapılacak tüm masraflar devlet tarafından karşılanacak.
Taslak hazır
İcra ve İflas Kanunu’nda yer alan hüküm kapsamında icra dairesi aracılığıyla yapılan çocuk tesliminde yeni düzenlemeler yapılması, 24 Haziran seçimleri öncesinde gündeme gelmişti. Adalet Bakanlığı, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Kanun Tasarısı Taslağı ile bu uygulamanın, kanuni düzenlemelerle yürürlükten kaldırılmasını hedefledi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, hazırlanan taslak hakkında, Bakanlar Kurulu’na da bilgi vermişti. Ancak taslak, seçimler nedeniyle TBMM’ye sevk edilememişti.
KÜÇÜK YAĞMUR İÇİN AİLE BAKANI MÜDAHİL OLDU
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, küçük Yağmur’un icra yoluyla babasından alınarak, annesine teslim edilmesi olayıyla ilgili, “Ebeveynler ve çocuk ile ilgili devam eden yasal süreç, Bakanlığımız tarafından yakından takip edilecek ve velayetle ilgili davaya Bakanlığımız adına müdahil olunacak” bilgisini verdi. Selçuk, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti: “Vakanın takibi sağlanacak, süreçten çocuğumuzun olumsuz etkilenmemesi adına gerekli tüm yasal önlemler alınacaktır.”
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