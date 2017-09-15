Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kişisel twitter hesabından kucağında ufak bir çocukla fotoğraf paylaşarak "Bugün küçük Tevfik'le tanıştık..." ifadelerini kullandı.

Bugün küçük Tevfik'le tanıştık... pic.twitter.com/raaaHfaLYW — Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 15 Eylül 2017

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaştığı tweet iki dakika içerisinde yüzlerce yorum ve paylaşım alırken binlerce de beğeni aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan fotoğrafın hikayesini A Haber canlı yayınında anlattı.

Erdoğan,"Benim yıllar önce 89 belediye başkanlığı seçiminde İsviçre'de çalışırken, gelip benim kampanyada benimle çalıştı. Daha sonra belediye başkanı oldum, benimle çalıştı. Pınarhisar'a giderken kalp krizi geçirdi rahmetli oldu. Fatih Camii'nde cenaze namazını kıldıktan sonra ben binler insanla beraber Pınarhisar'a gittim. Tevfik, oğluna Tayyip adını vermişti. Bu da Tayyip'in ilk çocuğu Tevfik." ifadelerini kullandı.