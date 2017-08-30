Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir'e gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "15 Temmuz gecesi sergilenen destansı direniş ülkemizin ekonomik ve siyasi bağımsızlığına yönelik tüm saldırıları bertaraf etme konusundaki kararlılığını ortaya koymuştur. Sizin, aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin bizlere emaneti olan bu vatana canımız pahasına sahip çıkmayı sürdüreceğiz" dedi.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 95'inci yıl kutlamaları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki devlet erkanının Anıtkabir'i ziyaretiyle başladı. Anıtkabir'de düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, Bakanlar Kurulu üyeleri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, kuvvet komutanları, yargı mensupları katıldı. Aslanlı Yol'dan yürüyen heyet, daha sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı. Ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçildi.

Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, deftere şunları kaydetti:

"Aziz Atatürk, Büyük Zaferin 95’inci yıl dönümünü bir kez daha iftiharla kutluyoruz. Kurtuluş Savaşımızın başarıya ulaşmasının müjdecisi olan bu tarihi zaferi Malazgirt’ten günümüze uzanan zorlu mücadele zincirinin çok önemli bir halkası olarak görüyoruz. 30 Ağustos’ta kazandığımız zaferden aldığımız güçle Cumhuriyetimizi kurarken hedefimizi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarmak olarak belirlemiştik. Türkiye çizdiğiniz hedefler doğrultusunda yoluna devam etmektedir. 15 Temmuz gecesi sergilenen destansı direniş ülkemizin ekonomik ve siyasi bağımsızlığına yönelik tüm saldırıları bertaraf etme konusundaki kararlılığını ortaya koymuştur. Sizin, aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin bizlere emaneti olan bu vatana canımız pahasına sahip çıkmayı sürdüreceğiz. Ruhunuz şad olsun."

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Misak-ı Milli Kulesi çıkışında Anıtkabir’ı ziyaret eden vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.