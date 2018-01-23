Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Aybet: Türkiye 'Zeytin Dalı'nı sınırlarını korumak için başlattı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Gülnur Aybet, İngiliz Channel 4 televizyonunun ana haber bülteninde Türkiye’nin cumartesi günü başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye’nin harekatın nedenlerini tüm dünyaya açıkladığını belirten Aybet, "PYD’nin silahlı uzantısı YPG, ABD ve Avrupa Birliği tarafından terör örgütü olarak tanınan PKK’nın muadilidir. Suriyeli Kürtleri temsil etmiyorlar. Onların, Suriyeli Kürtleri temsil ettiğinin söylenmesi doğru değil. PKK da Türkiye’deki Kürtlerin temsicisi değildir." dedi.

YPG’nin Suriye’de nüfusun çoğunluğunu Kürtlerin teşkil etmediği alanları ele geçirmek için bu ülkedeki savaşı kullandığını anlatan Aybet, “YPG bu alanlardan Türkiye’nin güney bölgelerine saldırılar düzenliyor. İşte bu nedenle, hem sınırlarımızı korumak, hem de sınırımızın hemen yanı başında sürekli bir terör bölgesinin tesisini engellemek için bu harekatı başlattık.” diye konuştu.

"Türkiye ile hareket eden Özgür Suriye Ordusu bir terör grubu değildir"

Aybet, Türkiye’nin harekatın gerekçelerini uluslararası hukuk çerçevesinde BM sözleşmesinin 51. maddesi altında ortaya koyduğunu, Birleşmiş Milletler'e bu konuda bildirimde bulunduğunu ve terörle mücadeleye ilişkin BMGK kararlarına da atıf yapıldığını kaydetti.

Program sunucusunun "Zeytin Dağı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile hareket eden Özgür Suriye Ordusu’nun da Suriye rejimi tarafından terör örgütü sayıldığı ve Türkiye’nin de bu durumda bir terör örgütüyle birlikte hareket ettiği" şeklindeki iddiasına da yanıt veren Aybet, şunları söyledi:

“Bu konuda son derece yanlış bilgilendirilmişsiniz. Bilgileri kontrol etmelisiniz. Türkiye ile hareket eden Özgür Suriye Ordusu bir terör grubu değildir. ABD tarafından da eğitilmiş ve donatılmıştırlar. Bu konuyu çektiğiniz yön bütünüyle yanlış.”

Türkiye’nin, Suriye’de terör örgütü DEAŞ’tan da çok büyük bir toprak parçasını kurtardığını anlatan Aybet, “Türkiye, Suriye’de terörle mücadele konusunda koalisyonun bütün üyelerinden daha fazla katkıda bulundu.” ifadesini kullandı.