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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ertem: Türkiye'nin tezleri gerçekleşiyor

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Başdanışmanı Cemil Ertem, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın dün yaptığı görüşmenin çok verimli geçtiğini, Türkiye'nin Afrin ve diğer tezleri konusunda olumlu gelişmeler olacağını düşündüğünü söyledi.

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Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Başdanışmanı Cemil Ertem, bugün TRT Haber'de katıldığı canlı yayında Erdoğan-Tillerson görüşmesinin çok verimli geçtiğini belirterek, şunları söyledi.
 
"Erdoğan-Tillerson görüşmesi çok verimli geçti. Türkiye'nin Afrin ve diğer tezleri konusunda da olumlu gelişmeler olacağını düşünüyorum. Zaten Türkiye'nin tezlerinin gerçekleştiğini görüyoruz. Olumlu beklentilerin de piyasa açısından yavaş yavaş gerçekleştiğini göreceğiz. Türkiye açısından çok olumlu gelişmelere hazırlıklı olalım."
 
Cumhurbaşkanlığı kaynakları, Erdoğan ve Tillerson'ın dün akşam yaptığı görüşmeyle ilgili paylaştığı bilgide, ABD tarafına Türkiye'nin Suriye ve Irak'taki önceliklerinin açıkça iletildiği vurgulanmıştı.

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