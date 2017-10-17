Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu: Ortadoğu üzerinde kanlı projeler var

Şehitlere rahmet ve gazilere şifa diyelen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu “Milletimize, tüm şehit ve gazi yakınlarına sabır dilerim, onların mübarek kanları bu toprakları bize vatan olmuştur. Büyük Türk milletinin her bir ferdi şehit ve gazilerimize, onların yakınlarına şükran ve minnet borçludur.” dedi.

BARZANİ KARDEŞLERİNE İHANET ETTİ

Kuzey Irak’ta yaşananları da değerlendiren Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu “Bugün Barzani'nin attığı gayrimeşru referandum adımıyla bu proje net bir şekilde ortaya çıktı... Barzani Kürde, Araba, Türkmen’e yani kardeşlerine ihanetin bedelini ödeyecektir. Barzani kendisini öyle bir karanlığa gömmüştür ki siyon yıldızının ışığı da ona yetmeyecektir! Kürtlerin, Arapların, Türkmen’in sahibi Yüce Allah, yardımcısı ise Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Milletidir.” dedi.

HASSASİYETİMİZ AKRABALARIMIZ VE SİVİLLER İÇİN

Kerkük meselesi başta olmak üzere Türkiye’nin uluslararası arenada atması gereken tüm adımları doğru bir şekilde attığını belirten Yalçın Topçu “Bölgenin demografik yapısıyla ilgili hassasiyetlerimiz var. Bölgenin PKK ve bilumum terör örgütlerinden temizlenmesini istiyoruz. Bu yolda da gerekli adımları atıyoruz. PKK'lıların “kedi”sini bile vermekten imtina edenler varsa bunun bedelini kendi canlarıyla öder. Bütün yaptırımlar sırasıyla uygulanacak. Hassasiyetimiz; Kuzey Irak’taki 3’ün 2’siyle akraba, dindaş ve soydaş olduğumuz Kürt, Türkmen, Arap ve diğer masum sivil halklardır. Onların güvenliği ve refahı Türkiye için önemlidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Milletinin gücü, merhameti, tarihi, kadim dost ve kardeşliği, bölge halkının tamamına istikrar, güvenlik ve refah getirecektir.” diye konuştu.

ORTADOĞU ÜZERİNDE KANLI PROJELER VAR

Dünyanın neresinde olursa olsun her türlü terörü ve terör örgütünü lanetliğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu “PKK, DEAŞ, FETÖ ve bilumum aşırı sol örgütler ile Türkiye'yi dizlerinin üzerine çökerteceğini zannedenler dün olduğu gibi bugün ve gelecekte de hüsrana uğrayacaklardır. Terör insanlık suçudur. Terör örgütlerinin hepsi canidir, aşağılıktır. Üzüntümüz terör örgütlerinin arkasındaki güçlerin, sözde demokratik, hümanizma edebiyatı yapan bazı ülkeler olması. Pislik pisliktir, tutan el kim olursa olsun o da kirlenir ve kirlidir. Bugün bazı başkentler terör ateşiyle kavruluyorsa müsebbibi kendileridir. Teröre destek veren kimi “demokratik ülkeler” terörün “bumerang etkisini” de yaşıyor.” dedi.

“Enerji kaynaklarıyla ilgili hesabı devam eden küresel güçlerin Ortadoğu'yu İnsansızılaştırma ve İslamsızlaştırma projesi devam ediyor.” diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, mezhepsel ve etnik farklılıklar üzerinden Ortadoğu’nun kan gölüne çevrildiğini, karanlık odakların islamsızlaştırma ve insansızlaştırma projesiyle bölgeyi tamamen teslim almak istediğini belirtti.

ŞEHİT SAFİTÜRK DAVASININ TAKİPÇİSİYİZ

Yalçın Topçu “Cumhurbaşkanımızın şehid ve gazilerimizin, onların ailelerinin her konusuna olan hassasiyeti, alakası, ilgisi, takibi herkesçe malumdur. Kahraman Şehidimiz, Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk’ün şehit edilmesi sonucu açılan dava devam ediyor. 02 Ekim 2017’deki celsede 15 sanıktan 3’ü tahliye edildi ve 20 Kasım tarihine ertelendi. Yargımıza inanıyoruz. Şehidimizin katilleri yüce Türk adaletine hesap verecekler. Türkiye bir hukuk devletidir, buna inanıyoruz. Hak yerini bulacak, biz biliyoruz ki bir ülkede Allah muhafaza adalet küçülürse suçlular büyür, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da böyle bir şeye fırsat verilmeyecektir.” dedi.