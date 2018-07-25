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Cumhurbaşkanı başdanışmanlıklarına Fecir Alptekin ve Zafer Çubukçu atandı

Resmi Gazete'de 9 yeni Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı. Buna göre Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na Fecir Alptekin ve Zafer Çubukçu atandı.

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Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararlarına göre bir dizi atama yapıldı.

Buna göre yapılan atamalar şöyle, 

–  Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Ahmet Erdem ve Ayşe Ergezen atandı.

–  Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, İbrahim Er ve Reha Denemeç atandı.

–  Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'na, Naci Ağbal atandı.

–  Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına, Prof. Dr. Fahrettin Altun atandı.

–  Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı'na, Fecir Alptekin ve Zafer Çubukçu atandı.

–  Rekabet Kurulu Üyeliklerine de Ahmet Algan, Hasan Hüseyin Ünlü ve Şükran Kodalak atandı

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