Cumhurbaşkanı başdanışmanlıklarına Fecir Alptekin ve Zafer Çubukçu atandı Resmi Gazete'de 9 yeni Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı. Buna göre Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na Fecir Alptekin ve Zafer Çubukçu atandı.