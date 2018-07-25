Cumhurbaşkanı başdanışmanlıklarına Fecir Alptekin ve Zafer Çubukçu atandı
Resmi Gazete'de 9 yeni Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı. Buna göre Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na Fecir Alptekin ve Zafer Çubukçu atandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararlarına göre bir dizi atama yapıldı.
Buna göre yapılan atamalar şöyle,
– Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Ahmet Erdem ve Ayşe Ergezen atandı.
– Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, İbrahim Er ve Reha Denemeç atandı.
– Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'na, Naci Ağbal atandı.
– Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına, Prof. Dr. Fahrettin Altun atandı.
– Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı'na, Fecir Alptekin ve Zafer Çubukçu atandı.
– Rekabet Kurulu Üyeliklerine de Ahmet Algan, Hasan Hüseyin Ünlü ve Şükran Kodalak atandı
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