Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisine börek ikram etmek isteyen esnafı geri çevirmedi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir esnafın ricasını kırmayıp börekçiye girdi.
Kastamonu'da AK Parti İl Kongresi'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşması sonrasında bir esnafın ricasını kırmadı ve davet edilen börek salonuna gitti.
Vatandaşlar Erdoğan'a büyük ilgi gösterdi.
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