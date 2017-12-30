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Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisine börek ikram etmek isteyen esnafı geri çevirmedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir esnafın ricasını kırmayıp börekçiye girdi.

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Kastamonu'da AK Parti İl Kongresi'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşması sonrasında bir esnafın ricasını kırmadı ve davet edilen börek salonuna gitti.
Vatandaşlar Erdoğan'a büyük ilgi gösterdi.
 

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