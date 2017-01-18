Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye'de yargı mensuplarına hitap ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından bazı satırbaşları:

"Türkiye'nin darbecilerle, cuntacılarla, vesayet odaklarıyla mücadelesi adına yargıya verdiğimiz desteği, bu örgüt (FETÖ) kendi militanlarına yol açmak için kullanmıştır. Bu durum, sadece kadroların istilasına yol açmamış, aynı zamanda darbecilerle, cuntacılarla, vesayet odaklarıyla yaptığımız mücadeleye de çok büyük zararlar vermiştir."

"17-25 Aralık operasyonunu birileri ısrarla şahsi meselem olarak göstermeye çalıştı, hala da çalışıyor. Halbuki 17-25 Aralık operasyonu yargıyı ele geçirmeye çalışan bu örgütün (FETÖ) kendini inkar edilemez bir şekilde açığa çıkarmasının adıdır."