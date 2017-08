Cumhurbaşkanı Erdoğan: Oyunu görüyoruz tedbirimizi aldık

30 Ağustos Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla resepsiyon verdi. Erdoğan’ın çarpıcı açıklamaları özetle şöyle:

- KAHRAMANLIK ABİDESİ: Türk milleti istiklali ve istikbali söz konusu olduğunda, sadece askerleriyle değil, erkeğiyle, kadınıyla, genciyle, yaşlısıyla, tüm fertleriyle birer cesaret ve kahramanlık abidesidir. En son 15 Temmuz’da sokaklara dökülen kardeşlerimizle bu hakikati bir kez daha görmüş olduk. Bunun için ne terör örgütleri ne de bunları üzerimize salan güçler hain emellerine asla ulaşamayacaklardır. Ülkemizi işgale kalkışanlar için söylenmiş ‘Ya istiklal ya ölüm’ parolası aslında özgürce yaşama irademizin beyanıdır.

- YALNIZ BIRAKMAYIZ: Bugün de aynı anlayışla sınırlarımız içinde ve dışında yoğun bir mücadele veriyoruz. Karşımızdaki karanlık güçlerin kural ve ahlak tanımaz saldırıları karşısında biz tarihimizden ve medeniyetimizden, değerlerimizden taviz vermeden yolumuza devam ediyoruz. Suriye’deki, Irak’taki, Balkanlar’daki, Kafkaslar’daki, Kuzey Afrika’daki kardeşlerimize yüreğimizi açtığımız gibi Arakan’da zulüm gören mazlumları da yalnız bırakamayız.

- GERİLEME YOK: Savunma sanayinde ulaştığımız seviye henüz yeterli değil ama çok önemli. Bugün Türkiye hem terörle mücadelesini hem sınır ötesi operasyonlarını eğer başarıyla yürütüyorsa bunda savunma sanayinde son 15 yılda attığımız adımların çok büyük payı var. Maruz kaldığımız örtülü ambargolara, ülkemize ve ordumuza FETÖ eliyle vurulan darbeye, müttefiklerimizle yaşadığımız sorunlara rağmen operasyonlarımızda herhangi bir gerileme yoktur.

- KABUL ETMEYİZ: Özellikle Suriye ve Irak’ta milletimizin ve kardeşlerimizin geleceğini ilgilendiren hiçbir konuda geri adım atmayacağız. Bölgedeki gelişmelerle ilgili tüm seçenekler her an önümüzde. Terör örgütleri kullanılarak bölgede oynanan oyunların asıl yüzünü görüyoruz ve dayatmaları kabul etmiyoruz. Türkiye’yi terör örgütleri üzerinden köşeye sıkıştırmak isteyenler bir süre sonra ellerindeki bu pimi çekilmiş bombalarda baş başa kalacaklardır.

- BU NASIL İTTİFAK: Ne yazık ki müttefikimizin silahları DEAŞ’ın elinden çıkıyor. Bu nasıl ittifak, bu nasıl NATO’da beraber olmak? Boomerang gibi bunlar dönüp zamanı gelince onları da vuracak. Bilginin, paranın, teknolojinin, mal ve hizmetlerin küreselleştiği bir dünyada terörü Ortadoğu dünyasına hapsedebileceklerini sananlar yanıldıklarını göreceklerdir. Bu tehdit değil, objektif bir durum tespitidir.

- TEDBİRİMİZİ ALDIK: Suriye ve Irak sınırında biz yaşıyoruz, onlar değil. Dolayısıyla her an bir tehdit olacaksa bize olacaktır onlara değil, dolayısıyla biz her türlü tedbirimizi aldık, hazır durumdayız. Şunu bilecekler ki Fırat Kalkanı’nda ne yaptıysak bundan sonraki süreçte de bizler bu görevi ifa etmenin hazırlığı içerisindeyiz. Biz bu badireden de çıkarız, çünkü biz Türkiye’yiz.