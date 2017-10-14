Son Dakika Haberleri E-gazete 14Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17 Ekim'de Polonya'ya resmi ziyaret gerçekleştirecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Ekim Salı günü Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın davetlisi olarak Polonya'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, 17 Ekim Salı günü Cumhurbaşkanı Duda'nın davetlisi olarak Polonya'ya gidecek.

Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile ikili ve heyetlerarası görüşmeler gerçekleştirecek, Polonya Başbakanı Beata Szydlo'nun yanı sıra Polonya parlamentosunun iki kanadını oluşturan Senato ve Sejm başkanlarıyla da bir araya gelecek.

Ziyaret vesilesiyle çeşitli alanlarda anlaşmalar imzalanması da öngörülüyor.

Açıklamada, Türkiye'nin, 600 yılı aşan tarihi dostluk ilişkilerine sahip olduğu ve 2009yılında bu ilişkileri stratejik ortaklık seviyesine taşıdığı müttefiki Polonya ileiş birliğini her alanda geliştirmeye büyük önem atfettiği ve ziyaretin, ikili ilişkilerin tüm bölgenin yararına olacak şekilde daha da ileriye taşınmasına hizmet edeceği kaydedildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Marmara için büyük deprem uyarısı

Marmara için büyük deprem uyarısı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA