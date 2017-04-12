Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026'da kış olimpiyatlarına aday olacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

DAĞLARA BAŞ EĞMEYEN DADAŞ BUNLARA MEYDANI DAR ETMEYE HAZIR MI?

Erzurum'a hizmetkâr olduk. Hizmetkâr olmaya devam edeceğiz. Erzurum bizim kendisine duyduğumuz muhabbeti iyi bilir. Erzurum bizim kendisine yaptığımız hizmeti gayet iyi bilir. Erzurum 16 Nisan'da ben inanıyorum sandıkları patlatacak. Evetle patlatacak. Sadece Erzurum değil dışarıdaki Erzurumlular'ı da arayıp, anlatacağız. Erzurum öyle sıradan bir vilayet değil. Erzurum doğunun sınır taşı, dadaş çelik bir yaydır, onu germeye gelmez, çağlayan bir sel olur, dağlara da baş eğmez. Dağlara baş eğmeyen dadaş meydanı bunlara dar etmeye hazır mı? Ağızlarından salyalar akıtarak Türkiye'nin tökezlemesini bekleyenlere bir kez daha dersini vermeye hazır mı?

HAMDOLSUN BU MİLLET İSTİKLAL VE İSTİKBALİNİN YANINDA DURDU

Terör örgütlerini şımartarak, silahlandırarak üzerimize salarak bu cesareti 7 Haziran'da çıkan sonuçtan alıyorlardı. Şimdi 16 Nisan terörün inşallah bu ülkede kilidinin kırıldığı bir gün olacaktır. Burada Tendürek'te inlerine girdik. Cudi'de, Gabar'da inlerine girdik. 20 ayda 10 bini aşkın teröristi etkisiz hale getirdik. Bu ülkenin huzurunu kaçıranlara, bu ülkenin birliğini beraberliğini bozanlara, bu ümmeti parçalamaya çalışanlara tarihi bir ders veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. 15 Temmuz darbe girişimi bölücü terör örgütünün beklediğini bulamayanların bir sonraki hamlesiydi. Hamdolsun milletimiz 15 Temmuz'da istiklalinin ve istikbalinin yanında durdu.

BU MEYDAN ERZURUM'A DAR GELİYOR! YENİ BİR MEYDAN LAZIM

Ben şimdi belediye başkanı Sekmen'den yeni bir meydan bulmasını rica ediyorum. Erzurumlu artık İstasyon meydanına sığmıyor. Bu elbise bize dar geliyor. Başkanımızdan sözü aldık inşallah o meydanı bulacak. Terörle mücadelede son iki yılda Erzurum'un asker ve polis olarak 25 şehidi var. 15 Temmuz'da Ankara'da 5 Erzurumlu polis ve sivil kardeşim şehadet mertebesine erişti. Bu vesile ile şehit kardeşlerime bir kez daha Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum.

ERZURMLU'NUN GÖZÜ PEK YÜREĞİ YUFKADIR Erzurum gelemeyeceğini bilse bile istiklal ve istikbal mücadelesine katılmaktan geri durmaz. 16 Nisan'da Erzurum terör örgütlerinin başına darbe indirmek için evet diyor mu? Şehitlerinin, gazilerinin hatırasını tarihe bir mühür gibi kazımak için evet diyor mu? Bu ülkeye bu millete kem gözle bakan herkesin yüreğine korku salmak için evet diyor mu? Erzurum bugün gerçekten bir başka. Erzurum ülkesinin düşmanlarına karşı ne kadar şeditse kendi milletine, devletine karşı da o kadar bağlıdır. Erzurumlu'nun gözü pek, yüreği yufkadır. Sevdiklerine kıyamaz. Dün gece yar hanesinde yastığım bir taş idi, altım çamur üstüm yağmur yine gönlüm hoş idi. RAHMETLİ ANAM ÇOK ÇEKTİ SİZLER DE ÇOK ÇEKİYORSUNUZ

Geçtiğimiz 14 yılda 20 katrilyon yatırım yaptık. Erzurum inşallah doğunun incisi olacak. Buradan müjde vereyim. Doğalgazın hem ısınma hem de günlük kullanımdaki önemi ortada. Oltu, Pasinler ve Horasan ilçelerine bu yıl içinde Karaçoban, Narman ve Tortum'a önümüzdeki yıl, İspir'e de en geç bir sonraki yıl doğalgazı veriyoruz. Bundan en çok memnun hanım kardeşlerimiz olacak. Bu sobanın çilesini rahmetli anam da çekti siz de çekiyorsunuz. Şimdi doğalgaz bağlanınca banyo, mutfak tüm oda sımsıcak olacak. Evler pırıl pırıl olacak. Modern bir Türkiye'nin insanı olarak benim dadaşım buna layık. 81 vilayette inşallah 80 milyon bu doğalgazı kendi evinde bulacak.