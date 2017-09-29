Cumhurbaşkanı Erdoğan: 28 Şubat ile tek parti zihniyeti aynı
“Ülkemizde milletimizin değerlerine iç savaşı tek parti zihniyeti açtı, ikincisini 28 Şubat’çılar yaptı. FETÖ dershaneleriyle, okullarıyla bir nesli mahvetmeye, ümmeti parçalamaya gayret edenlere karşı siz dimdik ayakta duracaksınız. Bu ihanet şebekesine karşı siz bizim ümidimizsiniz.”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Fatih’te kendi adını taşıyan “Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi” açılış törenine katıldı. Açılışta konuşma yapan Erdoğan, şunları söyledi…
- CENAZEYİ YIKAYACAK İNSAN YOKTU: Bir sor, bak. ‘İmam hatip okullarının müfredatı nedir?’ hiç haberleri yok. İşin esasına baktığımızda ise karşımıza çıkan fotoğraf şudur; Biliyorsunuz imam hatip okullarıyla ilgili ilk adımlar tek parti döneminde atılmıştır. Tek parti CHP’sinin derdi bizim anladığımız ve hedeflediğimiz anlamda imam hatip okullarının açılması değil, kendi ifadeleriyle cenaze namazı kıldırmayı bilecek kadar dini bilgiye sahip kişilerin yetiştirilmesiydi. Cenaze yıkayacak insan yoktu. Türkiye o hale gelmişti. Cenazelerimiz ortada kalıyordu. Onun için cenaze yıkayıcı yetiştirilsin diye böyle bir adım atıldı.
- AK SAKAL: İmam hatip okullarının açılacağı duyulduğunda ülkenin dört bir yanında ak sakallı gönül erleri yollara düştü. Kapı kapı dolaşarak insanları bu okulların inşasına ve ihyasına katkıda bulunmaya davet ettiler. Orta Asya’da bu tür insanlara ‘ak sakal’ derler. Kazakistan Devlet Başkanı’na “Sen bizim bu bölgelerde ak sakalımızsın” dediğimde çok hoşuna gitti.
- DİMDİK DURACAKSINIZ: Ülkemizde milletimizin değerlerine iç savaşı tek parti zihniyeti açtı ikincisini 28 Şubat’çılar yaptı. Bu millet kendi küllerinden ayağa kalktı. Şimdi gelinen nokta bu. Ben tekrar bu ülkede FETÖ dershaneleriyle, okullarıyla bir nesli mahvetmeye, ümmeti parçalamaya gayret edenlere karşı işte siz dimdik ayakta duracaksınız.
- ZAFER İÇİN BEDEL ŞART: Gençler, ilimde, irfanda süratle iyi yetişmelisiniz. Bu FETÖ gibi ahlaktan binasip, vatan haini, şu anda işte kaçacak delik arayan, dünyanın değişik yerlerine dağılmış olan bu ihanet şebekesine karşı siz bizim ümidimizsiniz. Çok çalışacak ve iyi yetişeceksiniz. Allah’a kul resulünü ümmet olarak bu millete hizmete devam edeceksiniz. İşte bu kardeşiniz buraya girdiğinden beri bu uğurda her sıkıntıya göğüs germiştir. Hiçbir zafer mücadele edilmeden ve bedel ödenmeden kazanılmaz.
Mutluluğunuz gözlerinizden okunuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Zeytinburnu’nda yapımı tamamlanan Zeytinburnu Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi’nin de açılışını yaptı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada gençlere seslenerek, “Bu mutluluğu gözlerinizde görüyorum. Bu memnuniyet içerisinde de kurdeleyi keselim diyorum” dedi. Erdoğan, yaptığı kısa konuşmasının ardından beraberindeki heyetle birlikte açılış kurdelesini keserek okulun içerisini gezdi.
CAHiL CÜHELALARININ ARASINDAN ÇIKTIK
- MİLLET SAHİP ÇIKTI: Milletimiz halka rağmen halkçılık yapanlar tarafından unutturulmak, bozulmak, yok edilmek isteyen, değerlerini ihya ve inşa edebileceği bu okullara sahip çıkarak aslında kendisini yönetenlere ne istediğini, neyi talep ettiğini de göstermiştir.
-l HABERLERİ YOK: İmam Hatip Okulları sadece dini eğitim veren okullar mıdır? Ben şahsen Eyüp Lisesi’nde 6 tane fark dersi imtihanı verdim sonra üniversiteye girebildim. Benim diyen milletvekilleri, bakanların çoğu burada Fizik, Kimya, Matematik, bunların okutulduğundan haberi yok. Bu cahil cühelaların arasından çıktık hamdolsun, buralara geldik.
SÖYLEMEK İSTEMEZDİM AMA…
- İFTİHAR EDİYORUM: Söz konusu okulun şu anki ismiyle Recep Tayyip Erdoğan Anadolu Lisesi bir ekoldür. Burada öğrenci olduğum dönemde İstanbul’da başka imam hatip okulu yoktu. Kurumsal olarak 66 yıllık mevcut yerinde 59 yıllık bir geçmişi olan böylesine köklü bir okulun mezunu ve mensubu olmaktan iftihar ediyorum.
- BİR MAYA, BİR İKLİM VAR: Okulumuzun mezunlarına bakılınca siyasetten bürokrasiye, iş dünyasından sivil toplum faaliyetlerine her alanda çok önemli başarılara imza atmış isimlerin olduğunu görüyoruz. Demek ki burada insanları başarıya yönlendiren bir ruh, bir maya, bir iklim var. Buradan belediye başkanları, milletvekilleri, bakanlar, başbakanlar, cumhurbaşkanları yetişti.
- DEVRAN DEĞİŞTİ: Söylemek istemezdim ama bilmeyenler vardır. Onun için söylemem gerekir diye düşünüyorum. Nedir o? Bazı öğretmenlerimiz de bize şunu söylerlerdi. ‘Ölü yıkayıcısı mı olacaksınız? Niye buralara geldiniz?’ Ölü yıkamayı dahi aşağılayanlar olmuştu. İlk adım atıldığı zaman ölüleri yıkayacak gassal denilen bunu yetiştirmek üzere bu okulların kurulması var idi. Fakat gün ola harman ola, devran değişti. Ve değiştiği gibi de buralardan işte hamdolsun bizler yetiştik.
- ÖN KESTİLER: Buradan ilim adamları da yetişti, nice akademisyenler, profesörler yetişti. Yok yok hepsi oldu. Ama baktılar ki, bunlar farklı gidiyor, bu sefer ön kestiler. ‘Kapatalım’ dediler ve kapattılar. Türkiye genelindeki öğrenci potansiyelini 600 binden 60 bine düşürdüler. Neyle? O meşhur 28 Şubat’la. Ama şimdi hamdolsun ortası lisesiyle 1 milyon 300 bin öğrencisi var.
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