Cumhurbaşkanı Erdoğan: 28 Şubat ile tek parti zihniyeti aynı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Fatih’te kendi adını taşıyan “Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi” açılış törenine katıldı. Açılışta konuşma yapan Erdoğan, şunları söyledi…

- CENAZEYİ YIKAYACAK İNSAN YOKTU: Bir sor, bak. ‘İmam hatip okullarının müfredatı nedir?’ hiç haberleri yok. İşin esasına baktığımızda ise karşımıza çıkan fotoğraf şudur; Biliyorsunuz imam hatip okullarıyla ilgili ilk adımlar tek parti döneminde atılmıştır. Tek parti CHP’sinin derdi bizim anladığımız ve hedeflediğimiz anlamda imam hatip okullarının açılması değil, kendi ifadeleriyle cenaze namazı kıldırmayı bilecek kadar dini bilgiye sahip kişilerin yetiştirilmesiydi. Cenaze yıkayacak insan yoktu. Türkiye o hale gelmişti. Cenazelerimiz ortada kalıyordu. Onun için cenaze yıkayıcı yetiştirilsin diye böyle bir adım atıldı.

- AK SAKAL: İmam hatip okullarının açılacağı duyulduğunda ülkenin dört bir yanında ak sakallı gönül erleri yollara düştü. Kapı kapı dolaşarak insanları bu okulların inşasına ve ihyasına katkıda bulunmaya davet ettiler. Orta Asya’da bu tür insanlara ‘ak sakal’ derler. Kazakistan Devlet Başkanı’na “Sen bizim bu bölgelerde ak sakalımızsın” dediğimde çok hoşuna gitti.

- DİMDİK DURACAKSINIZ: Ülkemizde milletimizin değerlerine iç savaşı tek parti zihniyeti açtı ikincisini 28 Şubat’çılar yaptı. Bu millet kendi küllerinden ayağa kalktı. Şimdi gelinen nokta bu. Ben tekrar bu ülkede FETÖ dershaneleriyle, okullarıyla bir nesli mahvetmeye, ümmeti parçalamaya gayret edenlere karşı işte siz dimdik ayakta duracaksınız.

- ZAFER İÇİN BEDEL ŞART: Gençler, ilimde, irfanda süratle iyi yetişmelisiniz. Bu FETÖ gibi ahlaktan binasip, vatan haini, şu anda işte kaçacak delik arayan, dünyanın değişik yerlerine dağılmış olan bu ihanet şebekesine karşı siz bizim ümidimizsiniz. Çok çalışacak ve iyi yetişeceksiniz. Allah’a kul resulünü ümmet olarak bu millete hizmete devam edeceksiniz. İşte bu kardeşiniz buraya girdiğinden beri bu uğurda her sıkıntıya göğüs germiştir. Hiçbir zafer mücadele edilmeden ve bedel ödenmeden kazanılmaz.