Cumhurbaşkanı Erdoğan 36. Muhtarlar Toplantısı'nda konuşuyor.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne hoş geldiniz. Kritik günlerden geçtiğimiz dönemde bu buluşmaların çok önemli olduğuna inanıyorum. Biliniz ki bu buluşmalar tüm dünyadan takip ediliyor. Sizinle Türkiye’ye ve dünyaya sergilediğimiz birlik, beraberlik, dayanışma görüntüsüyle, verdiğimiz mesajlarla tarihe adeta not düşüyoruz. Türkiye’de işleyen bir demokrasinin olduğu en somut ispatı 36. defadır tekrarladığımız toplantılardır. Tamamı milletin özgür iradesiyle seçilen muhtarlarıyla milletvekilleriyle cumhurbaşkanıyla ülkemiz demokrasinin tabandan tavana yaşatıldığı bir yerdir. Geçmişte Türkiye’nin demokrasiye bedel ödemeden sahip çıktığı iddası 15 Temmuz’la kalmamıştır.

"ETİYOPYA DEVLET BAŞKANI 15 TEMMUZ GECESİNİ ANLATTI"

Milletimiz o meşum gece demokrasisine, istiklaline sahip çıkacağını göstermiştir. Etiyopya Devlet Başkanı dedi ki “Siz ekranda görünüp de FaceTime’dan, İstanbul’a geleceğinizi açıkladığınız anda ben rahatladım” dedi. Büyükelçiliğinden tanıdığımız bu arkadaşımız oradan takip ederek “Bu iş şimdi halloldu” diyor. Çünkü demokrasi mücadelesi öyle lafla olmaz. Millet, şairin dediği gibi “Eğer sen yürürsen millet arkandan yürür.” Eğer lider taşın arkasına saklanırsa millet dağın arkasına saklanır.

En modern silahların karşısına yüreğindeki imanı ve çıplak elleriyle dikilen Türk milleti demokrasi tarihine altın harflerle yazılacak bir zafer kazandırmıştır. O gece ellerinde silah yoktu, bayrak vardı. Onunla o saldırıları durdurdu ve şehadete yürüdü, Allah’a yürüdü. Vatan dedi, millet dedi. 17 saatte bu işi evelallah sona erdirdi. Milletin bu sağlam duruşunu kendi görev alanlarımızda hakkıyla görev yaparak taçlandırmak gerek. En iyi hizmeti vermemiz gerek. Milletvekiliysek şehrimize ve ülkemize en faydalı projeleri kazandırma peşinde olacağız. Cumhurbaşkanıysak ülkemizi ve milletimizi her alanda en iyiye taşımanın mücadelesini vereceğiz. Aksini savunan demokrasiye ihanet eden bir vesayetçidir.

"CUMHURİYETTEN GERİ ADIM ATMAYA ÇALIŞANLAR KARŞISINDA BENİ BULUR"

Türkiye 1923 yılında cumhuriyete geçerek rejim tercihini yapmıştır. Artık milletimizin böyle bir meselesi yoktur. Şu anda anamuhalefetin başındaki zat ikide bir rejim, mejim diyor ya. Türkiye’nin böyle bir sorunu yok. 1923’te atılan adımla yoluna devam ediyor. Cumhuriyetten geri adım atmaya çalışanlar herkesten önce karşısında milletimizi ve şahsımı bulur.

"ARTIK SÖZ DE KARAR DA MİLLETİNDİR"

Bununla birlikte yönetim sistemi arayışı hangi rejimde olursak olalım son 200 yıldır sürekli devam eden bir mesele olarak karşımıza çıkıyor. Bugün dünyadaki devletlere baktığımızda monarşi ile parlamenter sisteminin, cumhuriyetle başkanlığın bir arada olduğunu görüyoruz. Meclis-i Mebusan 1921’de işgal nedeniyle kapanırken Ankara’da TBMM adıyla yeniden açıldı. Üstelik aynı meclis 1923’te cumhuriyeti ilan ederek ülkemizi yeni bir rejime geçirmiştir. Aynı meclis geçirmiştir. İşin doğrusu hiçbir yönetim sistemi ülkeleri belirli bir kategoriye yerleştirmeye kafi değildir. Biz damdan düştük. Düştüğümüz için bu işi iyi biliriz ama damdan düşmeyenler bu işin farkında değil. Cumhuriyet dönemimizin darbelerle, muhtıralarla, krizlerle dolu olması herhalde yönetim sistemimizin mükemmelliğinden kaynaklanmıyor. TBMM’de geçtiğimiz haftalarda kabul edilen ve onayıma sunulan bir anayasa değişikliği teklifi var. Bu teklif yeni ve çok önemli bir reformun ifadesidir. Türkiye yetki ve sorumluluğun cumhurbaşkanında toplandığı, yürütme, yasama ve yargı arasındaki sınırların daha açık ve net çizildiği bir yönetim sistemine inşallah geçiyor. Meclis üzerine düşeni yaptı. Cumhurbaşkanı olarak ben de incelememi tamamladıktan sonra mesele milletimizin önüne gelecektir. Artık söz de, karar da milletindir, milletimizindir. Kardeşlerim, milletten bu kararı kaçırmak isteyenler oldu. Ya niye korkuyorsunuz, bırakın millet versin kararı. Hadi biz bunu millete gönderelim niye demediler? Milletten korkuyorlar da onun için. Ama hak galip geldi, millete gidiyor, millet de kararını verecek.

"ONLARIN AĞIZLARINA HAYIRLI İŞ YAKIŞMIYOR"

Ülkemizde bir kesim var ki gündeme gelen her şeye itiraz ediyor. Köprü yaparsın, karşı çıkarlar. Hızlı tren yaparsın, karşı çıkarlar. Yeni yeni havalimanı yaparsın, karşı çıkarlar. Bombalarlar da. Hakkâri’de havan toplarıyla havalimanını vurdular. Mecburen uçuşları durdurduk. Bunlarda insanilik yok. Oradaki Kürt kardeşlerime, havalimanına in, orada köyüne git, oradan dünyanın değişik ülkelerine git, bu hakları devlet sana veriyor. Burada Kürtler yaşıyor demiyor, burada insan yaşıyor diyor. Çünkü ayrımcılık yapamazdık, bu bizim yaradılışımıza ters. Bundan sonraki süreçte sesleniyorum, sizler hangi hayırlı iş yapılırsa karşınıza dikildiniz. Onların ağzına hayırlı iş yakışmıyor. Sadra şifa olacak, ülkeyi büyütecek hiçbir adımın yanında bunlar yer almazlar. Müzmin muhalifler gibi sürekli çarpıtmayla, yalanla, iftirayla meseleleri ters yüz etmeye çalışırlar. Türkiye’nin yaşadığı darbelerin, muhtıraların, krizlerin, sıkıntıların müsebbibi olan mevcut sistemi göklere çıkartarak sürekli cumhurbaşkanlığı hükümeti sistemini karalıyorlar. Tarihimizin en büyük yönetim reformlarını engellemek için Meclis’te sergilenmedik çirkinliği bırakmadılar. Şimdi aynı şeyi meydanlarda yapacakları anlaşılıyor. 2007 cumhurbaşkanlığı krizi sırasında atılan adım ülkemizi bu noktaya getirmiştir. Yüzde 69 evet oyuyla asırlık arayış yeni bir yola girmiştir. 10 Ağustos’ta malum kardeşinizi cumhurbaşkanı yaptınız. Türkiye 10 Ağustos’un akabinde her ikisi de meşruiyetini milletten alan iki ayrı yürütme gücünün olduğu bir sistemle karşı karşıya kaldı.