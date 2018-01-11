Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ya bu ülkeyi terk edip gidecekler ya da bu işi bitireceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Yeni bir müjdem var. Kimi yerlerde belediyeler kendi insiyatifleriyle muhtarlık binaları yaptırıyordu. Çoğu mahallemizde yoktu. Ülkemizde ihtiyaç duyulan yerlerde muhtarlık binası yapılması kararını aldık. Kaymakamlar toplantısından sonra bunu karara bağladık. Valiliklere ve kaymakamlıklara tahsis edilecek. Valiliklerimiz muhtarlık hizmet binalarını inşa edecek. Bu muhtarlık binaları süratle yapılacak. Muhtarlıklarımızında kurumsal olarak bir kimliği olmuş olacak. Hayırlı olsun. Sizlerden tek bir isteğimiz var o da mahallenize en güzel hizmetinizi yapmanızdır.

Türkiye sıradan bir ülke değil. Çadır devleti hiç değil. Türkiye güçlü bir ülke. Tüm baskılara tehditlere hilelere rağmen sandıktan çıkan irade üstün gelmiştir. Vesayetin yetersiz kaldığı dönemlerde darbeler devreye girmiştir. Menderes'i uydurma delillerle idama götürenlere bu millet hiçbir zaman hakkını helal etmeyecektir. 28 Şubat cuntacılarının kurdukları tuzakları birer birer bozduk. 2002 yılı Kasım ayından beri istikrar ve güven ikliminde ülkeyi üstüne titreyerek ülkeyi bugünlere getirdik. Siz milletin tek tek buradak cumhurun evindeki temsilcilerisiniz.

2011 seçimlerinin ardından Türkiye tarihinin en büyük hamlesine girmişken bir anda kendimizi yoğun saldırı içinde bulduk. MİT müsteşarının ifadeye çağrılması. Eğer gitseydi sonra hedefin kim olduğunu biliyorsunuz. Kesinlikle ifadeye gitmeyeceksin dedim. Ülkede kim kimle neyin mücadelesini veriyor? Kiminle mücadeleyi verdik? O günün FETÖ yargısıyla verdik. FETÖ yargısı bu milletin evlatlarını birbirine vurduruyordu. Allah'tan başka galip yoktur.

Gezi olayları, MİT tırları kumpası ardı ardına sıralandı. Bu saldırıların hiçbirine eyvallah etmedik, aslanlar gibi mücadeleyi verdik. Milletimiz de oyunu bozdu. Her türlü desteği verdi. Cumhurbaşkanlığı seçimi milletimizin bir meydan okumasıydı. Bizi yenemeyeceğini görenler terör örgütlerini harekete geçirdiler. Çukur eylemleri ile ülkeyi bölmeye, seçim sonuçları üzerinden siyaseti felç etmeye kalktılar. Türkiye'nin verdiği mücadelenin adı tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. 80 milyon biz tek milletiz. Bunu bölmeye çalışanlar karşısında hep birlikte bizi bulur.

"YA BU ÜLKETİ TERK EDİP GİDECEKLER..."

Şu anda bizim askerimiz polisimiz jandarmamız bütün bölgelerde her yerde varmı? Var. Tendürek'te, Kato'da, Cudi'de, Kandil'de var mı? Var. Olacağız. Nereden en ufak bir yanlış oluyorda tehdit geliyorsa F16 oluruz tanklarımızla toplarımızla inlerimize kadar gireriz giriyoruz. Geçti artık onlar haftada 50-100 gidiyorlar. Ya bu ülkeyi tamamen terk edip gidecekler ya da bu işi bitireceğiz. Tek terörist kalmayacak. FETÖ'cüler de gidecek. Bunlarda her numara var. Gizli oda yapmışlar özel görüşme yapıyorlar. Bunların ağasıda başıda Pensilvanya'da onun arkasındaki bölmede de ABD var. ABD bizden terörist istiyor 12 tane terörist verdik 15 yıl içerisinde. Ama biz bu teröristi istiyoruz vermiyor. Sudan uydurma tabirler. Sen bunu vermiyorsan sen bizden herhangi bir teröristi istediğin zaman o teröristi alamazsın.

"BÖYLE ORTAKLIK OLMAZ"

Müslüman bir yılan deliğinden bir kere sokulur ikinci defa hayır. Böyle stratejik ortaklık olmaz. Bir taraftan ortağız diyeceksin PYD/YPG'ye silahlandırma yapacaksın. Sen onların başındakileri dinliyorsunç Böyle ortaklık olurmu? Kollarımızı paçalarımızı sıvayarak biz bu azimle yeni istiklal harbimizi savunmadan taarruza dönüştürdük. Güvenlik güçleri açtıkları çukurlara gömdü. En hain yöntemi devreye soktular. 15 Temmuz gecesi ordumuzun içine sinsice sokulmuş bir grup darbe girişimini başlattı. Milletimiz omuz omuza verip bu ihanet girişimini başarısızlığa uğrattık. FETÖ ihanet çetesinin mensuplarını yargının önüne çıkarıyoruz. FETÖ'cü alçaklar masumla suçluyu birbirine karıştırırak akla hayale gelmeyecek yollara başvurdular. Benim kurmay subayımda ayrı bir cambaz. Psikiyatrik vaka olduğuna dair rapor uydurmuş. Cezaevinden çıkabilmek için bu yollara başvurdu. Biz bunlarıda birer birer ayrıştırarak masumları ve suçluları ayırarak bu mücadeleyi başarıyla sonuçlandıracağız.

Başkalarının 2.,3. vatanları olabilir. Bizim yok o yüzden bu vatana sahip çıkacağız. Birilerinin ısrarla burnumuzun dibinde terör koridori inşa etmesinde sabrımız giderek azalıyor. Bu yolların giderek daha çok kapandığını geriye tek bir çarenin kaldığını görüyoruz. Suriye'de kurulan düzenin amacı açığa çıkıyor. Verilen sözlerin tutulmamasına, gözümüzün içine bakıla bakıla yalan söylenmesine daha fazla tahammül etmek zorunda değiliz.

"YA OLACAĞIZ, YA ÖLECEĞİZ"

Biz 200 yıldır dört bir yandan üzerine üşüşen leş kargalarına rağmen hala dimdik ayakta kalabilmiş bir ülkeyiz. Fırat Kalkanı adımını tüm sınırlarımız boyunca genişletecek güce ve iradeye sahibiz. Türkiye hiç kimsenin kendi ülkesindeki iktidar oyununa meze olacak bir ülke değildir.

Artık karşınızda Cumhurbaşkanı'ndan muhtarına 2023 hedeflerine kitlenmiş, 2071 vizyonuna inanmış bir millet var. Artık karşınızda ya olacağız ya öleceğiz diyen bir millet var. Bunu 15 Temmuz'da gördük. Bize bedel ödetmekten söz edenlere diyoruzki hodri meydan. Biz istiklal marşımız mürekkep ile değil kanımız ile yazmış bir milletiz.

Kuzey Suriye'de terör koridori oluşturmak isteyenler avucunu yalar. Kimse orada yeni bir devlet kurma içerisine girmesin kararlılığımız tamdır.