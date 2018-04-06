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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7104 sayılı kanunu onayladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7104 sayılı 'Katma Değer Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'u onayladı.

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Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, 7104 sayılı "Katma Değer Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un Erdoğan tarafından Anayasanın 89’uncu maddesinin birinci fıkrası ile 104’üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderildiği ifade edildi.  

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