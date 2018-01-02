Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 ay önce ziyaret ettiği gencin cenazesine katıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mart ayında evinde ziyaret ettiği kas hastası Abdullah Samet Demir’in cenazesine katıldı.
- DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mart ayında evinde ziyaret ettiği kas hastası Abdullah Samet Demir’in cenazesine katıldı.
Tarabya Köşkü’nden çıkan Erdoğan, Sultanbeyli Abdurahman Gazi Cami’sine geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaşamını yitiren Abdullah Samet Demir’in ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazına katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mart ayında Sultanbeyli’deki toplu açılış töreninin ardından davet üzerine Abdullah Samet Demir’i evinde ziyaret etmişti.
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