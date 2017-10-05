Cumhurbaşkanı Erdoğan 9 Ekim'de Ukrayna'ya gidecek

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko'nun başkanlıklarında, ilgili bakanların katılımıyla Kiev'de düzenlenecek konsey toplantısında güncel ikili ve bölgesel konular kapsamlı biçimde ele alınacak.

Kiev'de, Parlamento Başkanı Andriy Parubiy ve Başbakan Volodimir Groysman'la birer görüşme gerçekleştirecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'daki soydaşların temsilcilerini de kabul edecek.

Ziyaret sırasında, Ukrayna ile stratejik ortaklık ilişkilerinin derinleştirilmesine yönelik yeni iş birliği imkanları değerlendirilecek, bu istikamette muhtelif anlaşma ve protokoller imzalanacak.

Ayrıca görüşmelerde Kırım meselesi ve Kırım Tatar soydaşların durumu hakkında da fikir alışverişinde bulunulacak.