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Cumhurbaşkanı Erdoğan A Millilerin antrenmanını izledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, EuroBasket 2017'de mücadele edecek A Milli Erkek Takımı'nın antrenmanını izledi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2017) D Grubu ilk maçında Rusya ile karşılaşacak A Milli Erkek Takımı'nın antrenman yaptığı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oyuncuların antrenmanını takip etti.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu karşıladı.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak eşlik etti.
 

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