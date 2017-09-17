Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ziyareti öncesi açıklama yapıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından bazı satırbaşları:

Bu yılki genel görüşmelerin ana temasını insana odaklanma, herkes için barış ve mücadele oluşturmaktadır. Genel kurula iştirak eden katılımcılar görüşlerini ortaya koyacaklardır. Küresel barış güvenlik ve refahın tesisi konusunda bizim de gerek gördüğümüz toplantılar yapılacak.

BM GENEL KURULUNDA ÇAĞRIDA BULUNACAĞIM

19 Eylül Salı günü BM genel Kurulu'na hitap edeceğim. Konuşmamda ulusal ve bölgesel sorunlara dikkat çekerek bir an önce çözüm bulunması için çağrıda bulunacağım. Suriye meselesi, Irak, terörle mücadele gibi konulara dair kanaatlerimizi de tüm dünya ile paylaşacağız. BM Güvenlik Konseyi'nin reform ihtiyacının reform ihtiyacını bir kez daha gündeme taşıyacağız. Sürekli söylediğimiz gibi dünya 5'den büyüktür, bunu yine dile getireceğiz.Hak bildiğimizi, doğruları söylemekten, dile getirmekten asla çekinmedik. Çekinmeyiz.

TRUMP İLE GÖRÜŞME

ABD Başkanı Trump da dahil bazı devlet ve hükümet başkanları ile görüşmeler gerçekleştireceğiz. Trump ile yapacağımız görüşmeye özel önem atfediyorum. Bölgesel anlamda kritik gelişmelerin yaşandığı bir zamana tekabül ediyor. Faydalı ve verimli olacağına inanıyorum.

NEW YORK'A TÜRK EVİ İNŞA EDİYORUZ

Ülkemiz adına gurur verici bir temel atma törenini de ihya edeceğiz. New York'un en merkezi yerlerinden birinde yeni bir Türk evi inşa ediyoruz. Yeni binamız ülkemize yaraşır bir yer olacak. Bu binamızı yaklaşık 36 ay içerisinde bitirmeyi hedefliyoruz. 32 kat yüksekliğindeki bu binamız, gerek BM binasının karşısında olmasıyla gerekse hareketli bir alanda olması sebebiyle ülkemizin şanına yakışır bir hizmet alanını oluşturacaktır.