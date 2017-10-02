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Cumhurbaşkanı Erdoğan: (ABD'deki silahlı saldırı) Terör saldırısını şiddetle kınıyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin Las Vegas kentindeki silahlı saldırıyı şiddetle kınayarak, saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri başta olmak üzere tüm ABD halkına Türk milleti adına başsağlığı dileklerini iletti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan, ABD'nin Las Vegas kentinde yaşanan saldırıya ilişkin Türkçe ve İngilizce paylaşımda bulundu.

Erdoğan, paylaşımında, "ABD'nin Las Vegas şehrinde yaşanan terör saldırısını şiddetle kınıyorum. Bu tür olayların bir daha yaşanmaması temennisiyle, saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri başta olmak üzere tüm ABD halkına Türk milleti adına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

 

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