Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD-PYD ittifakının izahı yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York Plaza Otel’de, eski New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg tarafından düzenlenen Bloomberg Küresel İş Forumu’nda soruları yanıtladı. Erdoğan’ın çarpıcı açıklamaları özetle şöyle:

ABD-PYD İŞ BİRLİĞİ: Terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı PYD/YPG, şu anda Amerika’nın Rakka operasyonunda, DEAŞ’a karşı mücadele verdiği bir terör örgütüdür. Demokrasiye inanmış bir ülkenin, bir terör örgütüyle iş birliği yaparak, başka terör örgütünü yok etmesini anlaymıyorum.

DOĞRUDA BİRLEŞMELİYİZ: Amerika’ya ‘Gelin bu işi beraber yapalım’ dedik. İki tugayımızı bu iş için tahsis etmeye hazır olduğumuzu söyledik. Cerablus, Rai, Dabık’ta 3 bin DEAŞ’lıyı etkisiz hale getirdik. Rakka’da da yapardık. Trump’a, tüm heyetine inandıklarımı söyledim. Yine beraber olacağız, bunları yine beraber değerlendireceğiz. Temenni ederim ki ortak doğrularda birleşir, ortak doğrularda birleşmek suretiyle adım atarız.

YPG’YE SİLAH YARDIMI: Suriye’deki bu terör örgütlerine gelen destek 3 bin tırı aşmıştır. Burada tanklar, toplar, ağır zırhlı araçlar, mühimmat var, 3 bin tırın üzerinde. Kuzey Suriye’ye gelen bu ağır silahlar, yarın bana karşı kullanılmayacağını kim garanti edebilir?

YANLIŞ AYNI: Bize ‘Seri numaraları almak suretiyle DEAŞ’ı temizledikten sonra biz bu silahları alacağız’ deniyor. Bush döneminde aynı durumu yaşadım. O zaman da aynı şey söylendi. Şu anda Kuzey Irak Yerel Yönetimi elinde Amerika ve koalisyon güçlerinin silahlarını bulunduruyor. Aynı yanlış burada işleniyor.

ABD ile stratejik ittifakımız var. Bizim dayanışmamızın ötesine bu terör örgütleriyle yapılacak dayanışmalar geçemez. Bunun kararlılığı içerisinde olmalıyız.

BARZANİ’Yİ UYARDIK: Özel temsilcilerimi Barzani’ye gönderdim. ‘Sakın böyle bir yanlışın içerisine girmeyin. Böyle bir yanlış yapmayın’ dedik. Döner dönmez cuma günü, Ankara’da Milli Güvenlik Kurulumuzu (MGK) topluyoruz. Toplantıda ne gibi yaptırımlar uygularız, bunun kararını alacağız. Hedef şudur, bir defa kesinlikle Irak’ta böyle bir bağımsız devlet ilanına biz taraf değiliz. Asla olamaz. Böyle bir şeye müsaade edilmesi mümkün değil.

YALNIZ KALDILAR: 16 yaşında benim hayalimdi.’ Senin 16 yaşındaki hayalin olabilir. Dünyada, özellikle de siyasette güncellenen bir hayat vardır. Benim 16 yaşındaki siyaset anlayışımla 63 yaşındaki yaşındaki siyaset anlayışım aynı olamaz.Bu yaklaşım kesinlikle yanlıştır ve kendini yalnızlığa doğru itmiştir. İsrail’den başka yanında kimse yok. Umarımki ayın 25’ine kadar Barzani bu yanlış karardan vazgeçerler.

BUNLARI ÇALIŞACAĞIZ:(Güç kullanımı olabilir mi?) Bu çeşitlendirmeyi burada ifade edersem doğru olmaz. MGK’da bunları çalışıp hükümete teklifimizi yapacağız.

S-400 SİSTEMİ: Türkiye olarak yanı başımdaki Suriye’de S-400 varken, ben kendim bir S-400’e, belki S-500’e hatta S-600’e sahip olmanın gayreti içerisinde olmak durumundayım. Bunlar, kendimizi korumaya yönelik atmamız gereken adımlardır. Balistik füzelerle ilgili atmamız gereken adımlar da vardır. Bunlar bir yöneticinin ülkesini, 80 milyon Türkiye’yi korumak bizim görevimizdir. Bunun için de ne gerekiyorsa A’dan Z’ye bunu yapacağız. Biz NATO ülkelerinden istediğimiz silahları alamıyorsak Başımızın çaresine bakacağız.

BU NEYLE İZAH EDİLİR: Biz insansız hava araçlarını birçok dost, NATO ülkelerinden istemişizdir. Paramızla istediğimiz halde bunları alamadık. Daha basit Zigsauer, tabanca. Bunları alamamışızdır. Terör örgütüne bu silahları bedava veriyorlar, para almadan veriyorlar. Türkiye senin ortağın olacak, NATO’da beraber olacaksın, istediğin silahı NATO’daki ortağından, müttefikinden alamayacaksın. Bu neyle izah edilir?

PUTİN İLE GÖRÜŞME: Siyasetteki tezimiz şu, dostları çoğalt, düşmanı azalt. Biz buna çalışıyoruz. Rusya dış ticaret hacminde ciddi bir tırmanışa geçmiş vaziyettedir. Pazartesi günü Sayın Putin ile bir araya geleceğiz. Telefonla görüşmemiz olacak ama perşembe günü de bir akşam yemeği yiyeceğiz beraber. Bu gelişmeleri, Suriye’de ne oluyor, ne bitiyor. Bunları konuşacağız. Şu anda İdlib’de bazı sıkıntılar yaşanıyor, bunları konuşacağız.

Macron’a ince mesaj