Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD’ye aynı tonda karşılık verdik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile Kiev’de bir araya geldi. Liderler görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. ABD’nin vizeleri askıya alan skandal kararına “Kabile devleti değiliz” sözleriyle sert tepki gösteren Erdoğan’ın çarpıcı açıklamaları özetle şöyle:

VİZE SKANDALI: Bu karar her şeyden önce üzüntü vericidir. Dışişleri Bakanlığımızın yetkilileri konuyla ilgili duydukları anda gerekli girişimleri yapmak üzere muhataplarını aramıştır. Tabii, bakanımız bana bu konuyu ilettiği anda da kendilerine ben sadece şunu söyledim, Türkiye bir hukuk devletidir. Her şeyden önce biz bir kabile değiliz bir kabile devleti de değiliz. Onların açıkladığı metin neyse mütekabiliyet esasına dayalı olarak o metnin karşı metnini bizim de Amerika´da büyükelçimiz açıklasın dedim.”

İLHAKI TANIMAYIZ: Karadeniz Havzası’nın güvenliği dahil olmak üzere ülkelerimizi ilgilendiren bölgesel konuları enine boyuna mütalaa ettik. Poroşenko’ya Türkiye´nin Ukrayna’nın egemenliğini Kırım dahil toprak bütünlüğünü siyasi birliğini destekleyeceğini bir kez daha ifade ettim. Kırım´ın yasadışı ilhakını tanımadık ve tanımayacağız. Ukrayna´nın ülkelerine sadakatlerini kanırılanmış tatarlara verdiği önemi biliyoruz.

ÇATIŞMALAR BİTMELİ: Kırım Tatarlarının durumunu yakından takip etmeye ve bu konuyu uluslararası gündemde tutmaya devam edeceğiz. Kırım’daki yasa dışı durumun aşılması için diplomatik ve hukuk çerçevesinde atacağımız adımların önemine inanıyoruz. Eş güdüm halinde çalışmaya devam edeceğiz. Ukrayna´nın doğusundaki çatışmaların da bir an önce sona ermesi en büyük dilediğimizdir.

DESTEKLİYORUZ: Sorunun uluslararası hukuk ve Ukrayna´nın toprak bütünlüğü çerçevesinde çözüme kavuşacağına inanıyoruz. Minsk sürecini destekliyoruz. Ukrayna halkı kendi kararlarını kendi veren demokratik toplumun tüm kesimlerini kucaklayan bir ülkede yaşama arzusunu ortaya koymuştur. Bu arzuya herkesin saygılı olması gerekir. Reform ve dönüşüm çabalarını önemsiyoruz. Desteklemeye devam edeceğiz.”

ASKERİ İŞBİRLİĞİ: Görüşmelerde ulaştırma, endüstri, askeri, eğitim ve kültür alanında iş birliğimizi geliştirmek için atacağımız adımları ele aldık. Bugün buradan bir müjdeyi, de ekranları başındaki milletimle paylaşmak isterim. Ukrayna’da Türk diline kültüre yönelik Yunus Emre Türk Kültür Merkezi açıyoruz.

9 ANLAŞMA: FETÖ’ye karşı ortak hareket ediyoruz. Eğitim kurumları bu yapılanmanın en önemli militan devşirme kaynaklarıdır. Bu konudaki atacağımız adımları da Poroşenko ile konuştuk. Netice olarak Ukrayna ve Türkiye ilişkilerini daha ileri taşıma konusunda hemfikirdir. Bugün yaptığımız görüşmeler ve atılan 9 anlaşmanın imzası bu irade açısından önemlidir.

HEDEFİMİZ İŞBİRLİĞİNİ GÜÇLENDİRMEK

Poroşenko ise Türkiye ile Ukrayna arasındaki ticaret hacminin son 6 ayda yüzde 20’ye yakın artış gösterdiğine işaret etti. Ülkesindeki Türk yatırımlarının da arttığını bildiren Poroşenko, “Türkiye Ukrayna’nın en büyük 5 ticaret ortağı ve en büyük 10 yatırımcı ortağı arasında yer aldı” dedi. Ukrayna ve Türkiye arasındaki ilişkilerin gittikçe ilerlediğini anlatan Poroşenko, savunma sanayi, havacılık, uzaycılık alanlarında da iş birliğinin de derinleştiğini ifade etti. Poroşenko, özellikle enerji alanında detaylı görüşmeler yaptıklarını aktardı. Poroşenko, “Hedefimiz stratejik işbirliğinin güçlendirilmesidir. Hedefimiz uluslararası hukuka saygı temelinde bölgede güven, istikrar, sürdürülebilir kalkınma ve esenlik sağlamaktır” şeklinde konuştu.

Mevlana mesajına alkış...

Devlet Başkanı Petro Poroşenko konuşmasını Mevlana’nın “Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguları paylaşanlar anlaşabilir” sözleriyle bitirdi. Başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere tüm salondakiler bu sözleri alkışladı.