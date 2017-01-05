Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'nın kurtuluş yıl dönümü kutladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana'nın kurtuluş yıl dönümünü kutladı.
- AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana'nın kurtuluş yıl dönümünü kutladı.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Vali Mahmut Demirtaş ile Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'ye tebrik telgrafı gönderdi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.