Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adımlar sert olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Irak'taki referandum kararı ile ilgili, "MGK öncesi açıklama doğru değil, adımlar sert olacak" dedi.

TEOG'un yerine gelecek yeni sistemin nasıl olacağına dair ellerinde çalışmanın olduğunu ifade eden Erdoğan, üniversite giriş sistemiyle ilgili de çalışmalarının olduğunu ifade etti.