Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

AK Parti ile MHP arasında görüşmeleri tamamlanan ittifakla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Adına 'Cumhur İttifakı' diyebiliriz." dedi.

Esed rejimi ile terör örgütü YPG arasındaki ittifakla ilgili bir soruyu da yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rejim güçlerinin ilerleyişi dün durduruldu." ifadelerini kullandı.