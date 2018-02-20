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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adına 'Cumhur İttifakı' diyebiliriz

AK Parti grup toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti ile MHP arasında görüşmeleri tamamlanan ittifakla ilgili açıklama yaparak, 'Adına 'Cumhur İttifakı' diyebiliriz.' dedi.

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

AK Parti ile MHP arasında görüşmeleri tamamlanan ittifakla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Adına 'Cumhur İttifakı' diyebiliriz." dedi.

Esed rejimi ile terör örgütü YPG arasındaki ittifakla ilgili bir soruyu da yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rejim güçlerinin ilerleyişi dün durduruldu." ifadelerini kullandı.

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