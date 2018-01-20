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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin operasyonu sahada başlamıştır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Afrin operasyonu sahada başlamıştır, kimsenin söyleyecek sözü olamaz. Afrin'in ardından Münbiç olacaktır' dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Afrin operasyonu sahada fiilen başlamıştır. Bunu Münbiç takip edecek. Madem Münbiç'te bize verilen sözler şu ana kadar yerine getirilmedi, bunun gereğini yapmamıza kimsenin söyleyecek sözü olamaz" dedi.

 

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