Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin operasyonu sahada başlamıştır
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Afrin operasyonu sahada başlamıştır, kimsenin söyleyecek sözü olamaz. Afrin'in ardından Münbiç olacaktır' dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Afrin operasyonu sahada fiilen başlamıştır. Bunu Münbiç takip edecek. Madem Münbiç'te bize verilen sözler şu ana kadar yerine getirilmedi, bunun gereğini yapmamıza kimsenin söyleyecek sözü olamaz" dedi.
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