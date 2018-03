Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin’de zafer an meselesi “İnşallah artık an meselesi. Afrin’de sona geldik, girdik, giriyoruz. Sizlere her an bu müjdeyi verebiliriz. Bu teröristlerin arkasında kimlerin olduğunu da biliyoruz. Ama artık oyun bozuldu.”

0 x ERDOĞAN, MARDİN VE DİYARBAKIR KONGRELERİNDE HAREKATLA İLGİLİ MÜJDE VERDİ… Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardinlilere seslendi. Ardından AK Parti Mardin 6. Olağan İl Kongresi’nde partililere hitap etti. İşte mesajlar… - AN MESELESİ: Artık an meselesi. Afrin’e girdik, giriyoruz. Her an bu müjdeyi verebiliriz. Teröristlerden etkisiz hale getirilenlerin sayısı 3569. Afrin’de 1800 kilometrekarelik alanı kontrolümüzün altına aldık.Çok fazla değil, az bir zaman içerisinde inşallah Afrin’le ilgili müjdeyi de duyacaksınız. - AĞLAMA DUVARI: Sizler o kritik dönemde basiretle ve ferasetle davranarak, Türkiye’yi bölgemizde kirli tezgahın bir parçası haline getirme projelerini toprağa gömdünüz.O çukurların niçin açıldığını, o hendeklerin hangi gayeyle kazıldığını daha iyi anlıyoruz. Afrin’e, Münbiç’e ve örgütün işgali altındaki diğer bölgelere baktığımızda, Kobani olaylarıyla çukur eylemleriyle ne yapılmak istendiğinin daha iyi farkına varıyoruz. Örgütün coğrafyamızı kan gölüne çevirmek isteyenlerin maşası olduğu şimdi daha iyi anlaşılıyor. Efendilerine yalvarsalar da yakarsalar da batı başkentlerini ağlama duvarına çevirseler de bunların inlerine girmeyi sürdüreceğiz. - KATİLLER: Devletimiz sırtını emperyalistlere dayayan kiralık katillere ve o kiralık katiller sürüsüne sırtını dayayan sözde siyasetçilere hak ettiği dersi vermiştir. - ÇAPULCULARA PEŞKEŞ: Siyaset, söyleyecek sözü, millete ve ülkeye faydalı teklifi olanlar için halen en büyük fırsattır. Ancak milletten aldığı yetkiyi istismar edenlere, vatandaşlarımızın kendilerine sunduğu imkanları Kandil’deki çapulculara peşkeş çekenlere kesinlikle müsamaha göstermeyiz. - ÖRGÜT UZANTISI MUAMELESİ: Kandil’in meclisteki uzantısı gibi hareket edenler, örgütün uzantısı gibi muamele görürler. Erdoğan Mardin’in ardından Diyarbakır’a geçti. Önce vatandaşlara, ardından AK Parti Diyarbakır Kongresi’nde partililere konuşan Erdoğan, şunları vurguladı. - OYUNU BOZDUK: Şu anda Afrin’de sona geldik. Ne tüneller açmışlar, kamyonlar geçebilecek tüneller açmışlar. İçinde mühimmatlar, bombalar, silahlar. Kimlerden geldiğini biliyoruz. Artık oyun bozuldu. Hamdolsun Mehmetçiklerimiz oyunu bozdu. Çanakkale ruhu diri Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale Zaferi’nin 103. yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı: Gerek 15 Temmuz’da FETÖ ihanet çetesine karşı sergilenen kahramanlıklar, gerekse Afrin harekatı sürecinde milletimizin tüm fertlerinin seferber olması, Çanakkale ruhunun bu topraklarda ne kadar diri olduğunu bir kez daha göstermiştir. Türkiye, 103 sene önce birlik, beraberlik içerisinde yedi düvele Çanakkale’yi nasıl dar etmişse, bugün de terör örgütleri üzerinden uygulanmak istenen senaryoları bozacak kudrete sahiptir. BASKI GÖRENİN YANINDAYIM - İŞİNİ BİTİRDİ: Şu anda İslamla yoğrulan bu ordu hem şehadete yürüdü hem de Afrin’de işi bitirdi, az kaldı. Her an müjdeyi alabilirsiniz. Fetih yakındır, müjdeleniyor. İnşallah yakın. Her an olabilir. - OHAL FARKI: AK Parti’yi kurma çalışmalarımız sırasında buradaki dostlarımıza hükümete geldiğimiz de bizden ne istersiniz diye sorduğumuz da olağanüstü hali kaldırın bize yeter diyorlardı. O dönemdeki OHAL öyle bir uygulamaydı ki tüm vatandaşların üstünde demokrasi kılıcı gibi dolanıyordu. O zamanın olağanüstü halini bugünle kıyaslamayın. Bugün yüzde 5’i bile kullanılmıyor. İktidara geldiğimizde ilk iş OHAL’i kaldırmak oldu. - KİMSENİN KÖKENİNE BAKMAYIZ: Ülkemizde sadece Kürt olduğu için baskı gören kim varsa, Erdoğan olarak yanında yer alır onunla beraber mücadele ederim. Ülkemizde ister Müslüman ister başka bir dinden olduğu için ayrımcılığa uğrayan varsa onun da yanında olurum. Kimsenin kökenine, doğduğu yere bakmayız. Bölücü terör örgütü benim Kürt kardeşlerime çok çektirdi. Ama artık bitti... KÖTEĞİ DEVREYE SOKTUK Biz terörün önüne geçmek için her yolu denedik. Mesele demokrasi ve özgürlük olsaydı reformlarımızın ardından bu şehirde tek bir terörist dolaşamazdı. Kendince ülkemize meydan okumaya kalktılar. Baktık ki bunlar nasihattan anlamıyor, tekdir ile de uslanacakları yok, mecburen köteği devreye soktuk. Güvenlik güçlerimiz, terör örgütü ülkemizin neresinde böyle bir girişimde bulunduysa onları açtıkları çukurlara gömdü. Afrin’in dörtte üçü kontrol altına alındı. Fetih yakın. Artık benim oradaki kardeşlerim evlerine topraklarına girecekler. Bütün sabırlardan sonra fetih müesser olacak. TERÖRİSTLER KAÇIYOR BİZ TOPLUYORUZ Bak, yanlış yapıyorsunuz, hem teröre karşıyız diyorsunuz hem de teröristlerle beraber hareket ediyorsunuz. Bunun bedelini, faturasını ağır ödersiniz.’ Nitekim öyle oldu. Paraları bol, paraları bol olduğu için 5 bin tır silah gönderiyor, 2 bin kargo uçakla silah gönderiyor. Ne oldu? Şimdi hepsini bulduk, hepsinin yerleri belli ve hepsini de tabii teröristler kaçıyor, biz topluyoruz bu hale geldi. Bizi parçalayamayacaklar. Vatanımızı böldürmeyeceğiz. Bu vatanda beraber yaşıyoruz, beraber yaşayacağız. FETÖ'süyle, PKK'sıyla böldüler. Artık bunlara yüz vermeyeceğiz. Kürt'ü, Türk'ü, Arap'ı, Süryani'si... Mardin bugün bir kez daha ülkesine, devletine, partisine sahip çıkıyor. Ruhani'den taziye mesajı İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İstanbul'a dönüş yolunda içindeki 11 kişiyle İran'da düşen uçak kazası nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başsağlığı dilleğinde bulundu.

