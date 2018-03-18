Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin’de zafer an meselesi

ERDOĞAN, MARDİN VE DİYARBAKIR KONGRELERİNDE HAREKATLA İLGİLİ MÜJDE VERDİ…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardinlilere seslendi. Ardından AK Parti Mardin 6. Olağan İl Kongresi’nde partililere hitap etti. İşte mesajlar…

- AN MESELESİ: Artık an meselesi. Afrin’e girdik, giriyoruz. Her an bu müjdeyi verebiliriz. Teröristlerden etkisiz hale getirilenlerin sayısı 3569. Afrin’de 1800 kilometrekarelik alanı kontrolümüzün altına aldık.Çok fazla değil, az bir zaman içerisinde inşallah Afrin’le ilgili müjdeyi de duyacaksınız.

- AĞLAMA DUVARI: Sizler o kritik dönemde basiretle ve ferasetle davranarak, Türkiye’yi bölgemizde kirli tezgahın bir parçası haline getirme projelerini toprağa gömdünüz.O çukurların niçin açıldığını, o hendeklerin hangi gayeyle kazıldığını daha iyi anlıyoruz. Afrin’e, Münbiç’e ve örgütün işgali altındaki diğer bölgelere baktığımızda, Kobani olaylarıyla çukur eylemleriyle ne yapılmak istendiğinin daha iyi farkına varıyoruz. Örgütün coğrafyamızı kan gölüne çevirmek isteyenlerin maşası olduğu şimdi daha iyi anlaşılıyor. Efendilerine yalvarsalar da yakarsalar da batı başkentlerini ağlama duvarına çevirseler de bunların inlerine girmeyi sürdüreceğiz.

- KATİLLER: Devletimiz sırtını emperyalistlere dayayan kiralık katillere ve o kiralık katiller sürüsüne sırtını dayayan sözde siyasetçilere hak ettiği dersi vermiştir.

- ÇAPULCULARA PEŞKEŞ: Siyaset, söyleyecek sözü, millete ve ülkeye faydalı teklifi olanlar için halen en büyük fırsattır. Ancak milletten aldığı yetkiyi istismar edenlere, vatandaşlarımızın kendilerine sunduğu imkanları Kandil’deki çapulculara peşkeş çekenlere kesinlikle müsamaha göstermeyiz.

- ÖRGÜT UZANTISI MUAMELESİ: Kandil’in meclisteki uzantısı gibi hareket edenler, örgütün uzantısı gibi muamele görürler. Erdoğan Mardin’in ardından Diyarbakır’a geçti. Önce vatandaşlara, ardından AK Parti Diyarbakır Kongresi’nde partililere konuşan Erdoğan, şunları vurguladı.

- OYUNU BOZDUK: Şu anda Afrin’de sona geldik. Ne tüneller açmışlar, kamyonlar geçebilecek tüneller açmışlar. İçinde mühimmatlar, bombalar, silahlar. Kimlerden geldiğini biliyoruz. Artık oyun bozuldu. Hamdolsun Mehmetçiklerimiz oyunu bozdu.