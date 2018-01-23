Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin’den geri bir adım atmak yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Sanayi Odası Ödül Töreni’nde yaptığı konuşmada güvenlik güçlerinin sınır içinde ve dışında yakın tarihin en büyük mücadelelerinden birini yürüttüğünü belirterek, bunun Türkiye’yi hedef alan terör koridoruna karşı yapıldığını söyledi. Zeytin Dalı Harekatı’nın Kürtlere karşı yapıldığını söyleyenlerin hedef saptırdığını ifade eden Erdoğan “Bizim Kürt vatandaşlarımızla bir sorunumuz yoktur. Olay terör koridorunu yok etme meselesidir” dedi.

BİZİ DİNLEMEDİLER

“Afrin’den geri adım atmak yok” diyen Erdoğan, şöyle devam etti: “Biz bunu Rus dostlarımızla da konuştuk, mutabakatımız var. Diğer koalisyon güçleriyle de konuştuk. Amerika’yla da konuştuk. Ama Amerika’yı bir şeye ikna edemedik” diye konuştu. ABD’nin Türkiye’nin uyarılarına rağmen, terör örgütü DEAŞ’a karşı, PKK/PYD ile mücadele etmekte ısrar ettiğini vurgulayan Erdoğan, bunları ABD Başkanı Donald Trump’a söylediğini aktardı. Erdoğan, “Fakat dinlemediler. ‘Siz bilirsiniz.’ dedik. Siz yolunuza, biz yolumuza” dedi. ABD’lilerin kendilerine “doğru konuşmadığını” ifade eden Erdoğan “Biz de Rusya’yla görüşmemiz çerçevesinde şu anda yolumuza devam ediyoruz” diye konuştu.

SİLAHLAR SİZE DÖNER

Terör örgütleri karşısında ilkeli bir tutum sergilemeyenlerin çok uzak olmayan bir gelecekte bunun acısını çekmek zorunda kalacağını vurgulayan Erdoğan, Türkiye’ye parasıyla bile verilmeyen silahların teröristlere dağıtıldığını kaydederek şunları ifade etti: “Peki nasıl oluyor da biz stratejik müttefik oluyoruz, model ortak oluyoruz. Bunu anlamak mümkün değil. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın ki, yarın bu silahlar onları gönderen ülkelere de dönecektir.” Türkiye’nin terör dalgasının üstesinden geleceğini anlatan Erdoğan, “Suni bir güven ve refah duvarı içinde yaşayan ülkelerin, benzer şoklara aynı derecede dayanıklı olup olamayacaklarını ise hep birlikte göreceğiz” dedi.

AFGANİSTAN, IRAK...

Afrin operasyonunun da Fırat Kalkanı gibi hedeflerine ulaştığında biteceğini vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi: “ABD diyor ki ‘Süre belli olmalı, fazla uzun olmamalı’. Peki o zaman ben de Amerika’ya soruyorum, Afganistan’da sizin süreniz belli oldu mu, ne zaman bitecek o? Irak’ta bitti mi bu süre, hala Irak’tasınız. Şimdi kalkıp, buraya da girdiniz. Bunun süresi olur mu? Böyle bir savaş, matematik bir olay değil ki. Nasıl böyle bir şey sorarsın? Ne zaman iş biterse, bizim orada durmaya da zaten merakımız yok, çekilmesini biliriz. Bunun için de birilerinden icazet almak gibi bir derdimiz yok. Bunu da bilmeniz lazım.”