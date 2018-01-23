Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin’den geri bir adım atmak yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı’nın Kürtlere karşı değil, Suriye’de kurulmaya çalışılan ‘terör koridoruna’ karşı yapıldığını söyledi. Harekatın hedefe ulaşıldığında bileceğini vurgulayan Erdoğan, Türkiye’nin kimsenrin toprağında gözü olmadığını kaydetti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Sanayi Odası Ödül Töreni’nde yaptığı konuşmada güvenlik güçlerinin sınır içinde ve dışında yakın tarihin en büyük mücadelelerinden birini yürüttüğünü belirterek, bunun Türkiye’yi hedef alan terör koridoruna karşı yapıldığını söyledi. Zeytin Dalı Harekatı’nın Kürtlere karşı yapıldığını söyleyenlerin hedef saptırdığını ifade eden Erdoğan “Bizim Kürt vatandaşlarımızla bir sorunumuz yoktur. Olay terör koridorunu yok etme meselesidir” dedi.
BİZİ DİNLEMEDİLER
“Afrin’den geri adım atmak yok” diyen Erdoğan, şöyle devam etti: “Biz bunu Rus dostlarımızla da konuştuk, mutabakatımız var. Diğer koalisyon güçleriyle de konuştuk. Amerika’yla da konuştuk. Ama Amerika’yı bir şeye ikna edemedik” diye konuştu. ABD’nin Türkiye’nin uyarılarına rağmen, terör örgütü DEAŞ’a karşı, PKK/PYD ile mücadele etmekte ısrar ettiğini vurgulayan Erdoğan, bunları ABD Başkanı Donald Trump’a söylediğini aktardı. Erdoğan, “Fakat dinlemediler. ‘Siz bilirsiniz.’ dedik. Siz yolunuza, biz yolumuza” dedi. ABD’lilerin kendilerine “doğru konuşmadığını” ifade eden Erdoğan “Biz de Rusya’yla görüşmemiz çerçevesinde şu anda yolumuza devam ediyoruz” diye konuştu.
SİLAHLAR SİZE DÖNER
Terör örgütleri karşısında ilkeli bir tutum sergilemeyenlerin çok uzak olmayan bir gelecekte bunun acısını çekmek zorunda kalacağını vurgulayan Erdoğan, Türkiye’ye parasıyla bile verilmeyen silahların teröristlere dağıtıldığını kaydederek şunları ifade etti: “Peki nasıl oluyor da biz stratejik müttefik oluyoruz, model ortak oluyoruz. Bunu anlamak mümkün değil. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın ki, yarın bu silahlar onları gönderen ülkelere de dönecektir.” Türkiye’nin terör dalgasının üstesinden geleceğini anlatan Erdoğan, “Suni bir güven ve refah duvarı içinde yaşayan ülkelerin, benzer şoklara aynı derecede dayanıklı olup olamayacaklarını ise hep birlikte göreceğiz” dedi.
AFGANİSTAN, IRAK...
Afrin operasyonunun da Fırat Kalkanı gibi hedeflerine ulaştığında biteceğini vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi: “ABD diyor ki ‘Süre belli olmalı, fazla uzun olmamalı’. Peki o zaman ben de Amerika’ya soruyorum, Afganistan’da sizin süreniz belli oldu mu, ne zaman bitecek o? Irak’ta bitti mi bu süre, hala Irak’tasınız. Şimdi kalkıp, buraya da girdiniz. Bunun süresi olur mu? Böyle bir savaş, matematik bir olay değil ki. Nasıl böyle bir şey sorarsın? Ne zaman iş biterse, bizim orada durmaya da zaten merakımız yok, çekilmesini biliriz. Bunun için de birilerinden icazet almak gibi bir derdimiz yok. Bunu da bilmeniz lazım.”
KİMSENİN TOPRAĞINDA GÖZÜMÜZ YOK
Türkiye’nin kimsenin bir karış toprağında gözü olmadığını vurgulayan Erdoğan bu operasyonlardaki temel amacın, milli güvenliğinin yanında Suriye’nin toprak bütünlüğü ile Suriye halkının can ve mal emniyetine de katkıda bulunmak olduğunu belirtti. Erdoğan, Suriye topraklarında bölgeyle ilgisi olmayan bir yapının kurulmak istendiğini söyleyerek bu yapı Türkiye için ne kadar büyük tehditse, Suriye, Irak, İran ve hatta tüm bölge için de aynı derecede hayati bir tehdit olduğuna işaret etti. Erdoğan, Türkiye’de şu anda 3,5 milyon Suriyelinin bulunduğunu anımsatarak, Cerablus, El Bab kurtarıldığında ülkelerine dönen Suriyelileri hatırlattı ve Afrin ile İdlib’e de aynı dönüşlerin olacağını kaydetti. Türkiye’nin Afrin’de Kürtlere karşı değil, oradaki terör örgütüne karşı mücadele ettiğinin altını çizen Erdoğan, “Çok yakında görülecektir ki terör örgütünün baskısı ortadan kalktığında bize en büyük teşekkür Afrin’deki Kürt, Arap, Türkmen kardeşlerimizden gelecektir” dedi.
KIZIL ELMA HATIRLATMASI
CUMHURBAŞKANI Erdoğan, PYD’nin de tıpkı PKK gibi Kürtler için değil, bölge üzerinde çok farklı projeleri olan güçler için savaştığını anlatarak şöyle konuştu: Bu hain projenin nihai hedefinin Türkiye olduğunu görmemek, anlamamak için aptal olmak gerekir. Bu ülkede kimse saf değil, aptal da değil. Zihnini ve ruhunu emperyalist güçlere kiraya vermiş bir avuç hain dışında tüm vatandaşlar gerçekleri biliyor. Bunun için de Afrin operasyonumuza vatandaşlarımızın tamamı çok güçlü destek veriyor...Mesele bu. Evet, bizim bir Kızılelmamız var. Biz, o hedefe doğru gidiyoruz.
BAYKAL’I ARADI
Almanya’da tedavi gören eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, dün yeniden ameliyata alınarak başının açık kısmı deri ve platinum ile kapatıldı. Erdoğan da Baykal’ın kızı Aslı Baykal’ı telefonla arayarak, Deniz Baykal’ın sağlık durumu hakkında bilgi aldı.
IRMAK AYŞE’NİN HEDİYESİ BİSİKLET
Cumhurbaşkanı Erdoğan Yozgat’ta katıldığı AK Parti İl Kongresi’nde kendisiyle görüşemediği için gözyaşı döken 4 yaşındaki Irmak Ayşe İstek’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul ederek kendisine bisiklet armağan etti. Irmak Ayşe ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “Recep Tayyip Erdoğan” yazılı 66 numaralı Yozgatspor forması verdi. Görüşmede Irmak Ayşe’nin annesi Tuğba ve babası Ziya İstek de yer aldı.
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